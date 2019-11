Shortlist für den NDR Kultur Sachbuchpreis 2019: Drei Titel noch im Rennen

Hamburg (ots) - Gesucht wird das beste in deutscher Sprache erschienene Sachbuchdes Jahres - und noch drei Titel haben die Chance, den NDR Kultur Sachbuchpreis2019 zu gewinnen. Die Jury hat sich jetzt für diese Shortlist entschieden:- "Zeitenwende 1979. Als die Welt von heute begann" von FrankBösch (C.H.Beck)- "Gesellschaft des Zorns. Rechtspopulismus im globalen Zeitalter"von Cornelia Koppetsch (transcript Verlag)- "Im Unterland. Eine Entdeckungsreise in die Welt unter der Erde"von Robert Macfarlane (Penguin Verlag)Joachim Knuth, Jury-Vorsitzender und NDR Programmdirektor Hörfunk: "Wir habenuns mit den großen Themen dieser Zeit befasst - Geschichte und Gegenwart,Rechtspopulismus, Umwelt - und schicken nun drei gute Werke dazu ins Rennen, dieuns neue Erkenntnisse und neue Perspektiven liefern. Sachbücher können Faktenvermitteln - und wir müssen uns auf Fakten verständigen, sonst kann eineGesellschaft nicht im Gespräch miteinander bleiben. Außerdem hat die Jury auchin diesem Jahr festgestellt, dass die Lektüre von Sachbüchern ein durchweglohnendes Erlebnis ist."Den diesjährigen Siegertitel gibt die Jury am Donnerstag, 14. November, bekannt.Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert. Bei einer feierlichen Gala wirdder NDR Kultur Sachbuchpreis am Mittwoch, 20. November, auf Schloss Herrenhausenin Hannover überreicht. Als Gastrednerin hält die Kulturwissenschaftlerin undFriedenspreisträgerin Aleida Assmann einen Impulsvortrag. Die VolkswagenStiftung verleiht während der Veranstaltung ihren Förderpreis "Opus Primum". NDRKultur überträgt die Veranstaltung ab 19.00 Uhr live im Radio.Bereits zum elften Mal zeichnet NDR Kultur das beste in deutscher Spracheerschienene Sachbuch des Jahres aus. Das Kulturprogramm des NDR hat den Preis2009 ins Leben gerufen, heute zählt er zu den bedeutendsten dieses Genres imdeutschsprachigen Raum. Über die Preisvergabe entscheidet eine unabhängige Jury.Wichtigste Kriterien für die Auszeichnung mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis: DasWerk soll komplexe Zusammenhänge und relevante Themen für ein breites Publikumverständlich darstellen, neue Perspektiven eröffnen und die Lust am Diskursanregen.Neben Joachim Knuth gehören der Jury des NDR Kultur Sachbuchpreis 2019 an: Prof.Dr. h.c. Jutta Allmendinger Ph.D., Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlinfür Sozialforschung; Dr. Franziska Augstein, Autorin der "Süddeutschen Zeitung";Hendrik Brandt, Chefredakteur der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung"; Dr.Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche inDeutschland; Dr. Wilhelm Krull, Generalsekretär der Volkswagen Stiftung; HilalSezgin, Publizistin; Dr. Regula Venske, Präsidentin des PEN-ZentrumsDeutschland.Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.NDR.de/ndrkultur.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell