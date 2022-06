Short gehen bei Aktien: Das sollten Sie wissen

Üblicherweise setzen Anleger an der Börse auf steigende Kurse. In diesem Fall kaufen sie also Wertpapiere eines Unternehmens und hoffen darauf, so Gewinne zu erzielen. Wer allerdings glaubt, dass der Aktienkurs eines Unternehmens fallen wird, kann auch auf einen sinkenden Kurs setzen. Dann sollte man jedoch keine Aktien dieser Firma kaufen. Stattdessen entscheidet man sich für einen so genannten Leerverkauf… Hier weiterlesen