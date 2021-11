Shopware verstärkt die Chefetage mit Chief Product Officer Josua Seiler und Chief Financial Officer Ralf Marpert

Schöppingen (ots) -Die shopware AG, führender Hersteller von E-Commerce-Lösungen, hat heute die Beförderungen von Josua Seiler zum Chief Product Officer und Ralf Marpert zum Chief Financial Officer bekannt gegeben. Seiler und Marpert gehören fortan gemeinsam mit den CEOs und Gründern Stefan und Sebastian Hamann sowie Chief Operating Officer Winfried Hering der obersten Führungsebene an. Die beiden neuen Stellen wurden als Reaktion auf das nachhaltige Wachstum von Shopware in den letzten Jahren geschaffen und legen den Grundstein für die weitere Expansion des Unternehmens.Expertise und Wissen als Triebkraft des UnternehmensAls Chief Product Officer hat Josua Seiler die Aufgabe, die weitere Entwicklung der Produktfamilie von Shopware voranzutreiben, die eine der treibenden Faktoren des rapide wachsenden Shopware-Ökosystems darstellt. Seiler war seit 2019 bei Shopware als Director of Product tätig, hat jedoch bereits seit 2012 Verbindungen zu Shopware. Er war Gründer und CEO von Conexco, einer Agentur, die als Shopware-Partner maßgeblich an der Entwicklung von Shopware 6, der neuesten Ausgabe der Kernplattform des Unternehmens, beteiligt war. Vor der Gründung von Conexco war Seiler Teil des Gründungsteams der pauldirekt GmbH, einem führenden deutschen Online-Shopping-Club.Ralf Marpert war seit 2013 bei Shopware tätig. Unter seiner Führung als Director of Finance, People & Culture verzeichnete Shopware jährliche Umsatzsteigerungen von rund 30 %. Marpert konnte seine Fähigkeiten im Risikomanagement sowie allen Angelegenheiten der zentralen Beschaffung und Vertragsabwicklung beweisen und spielte eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung der Firma hin zu einem der attraktivsten Arbeitgeber der Münsterlandregion, wofür Shopware mehrfach durch die Initiative "Great Place to Work" (https://www.shopware.com/en/company/awards/) ausgezeichnet wurde.Schubkraft für weiteres WachstumDie shopware AG ist einer der führenden Anbieter von E-Commerce-Lösungen und hat über Jahre hinweg konstant beeindruckende Wachstumszahlen vorgelegt. Allein 2021 wurden 100 neue Mitarbeitende bei Shopware eingestellt, wodurch der Softwarehersteller nun über 300 Mitarbeitende zählt. Auch international wächst das Unternehmen rapide. Im letzten Monat hat Shopware sein internationales Führungsteam substanziell erweitert. So wurden die früheren Magento-Mitarbeiterinnen Kathleen Claes als Director of Partnerships & Alliances und Katy Wilson als Partner Manager eingestellt.Sebastian Hamann, einer der CEOs von Shopware, sagte dazu: "Shopware verzeichnet weiterhin enormes Wachstum und wir konnten in den letzten Jahren beobachten, dass unser Open-Source-Ansatz international steigende Aufmerksamkeit erlangt. Da sich Marken und Händler zunehmend stark auf den E-Commerce konzentrieren und ihr Online-Angebot ausweiten, sind wir überzeugt, dass die Nachfrage nach unserer Plattform weiter steigen wird. Die neue Struktur im Senior Management setzt auf hervorragende Führungspersönlichkeiten mit Expertise in unserem Geschäftsbereich, damit unser Unternehmen weiter an der Spitze mitmischt und für zukünftiges Wachstum gerüstet ist. Ralf und Josua sind seit Jahren in das Shopware-Ökosystem eingebunden und setzen einen starken Fokus auf unsere Bemühungen für mehr Offenheit und Zusammenarbeit."Über ShopwareShopware ist ein führendes E-Commerce-System und wird von einigen der größten europäischen Marken, Einzelhändlern und Herstellern im B2C- und B2B-Bereich eingesetzt. Als zukunftsweisende Open-Source-Lösung gibt Shopware Einzelhändlern die Freiheit, Wachstumspotentiale schnell und einfach zu entfalten - mit mehr Flexibilität und weniger Komplexität. Heute setzen mehr als 100.000 Unternehmen auf eine Lösung von Shopware, wobei alle Einzelhändler - vom Start-up bis zum Konzern - im Jahr 2020 zusammen einen Umsatz von 12 Milliarden Euro erwirtschaftet haben.Am Hauptsitz in Schöppingen, Deutschland, beschäftigt Shopware über 250 Mitarbeitende und stützt sich darüber hinaus auf ein weltweites Netzwerk aus 1.200 Vertriebs-, Technologie- und Lösungspartnern. Eine Community mit hunderttausenden Mitgliedern bietet den Kunden Zugang zu bisher über 4.000 Erweiterungen und zertifiziertem professionellem Support. Shopware ist zu 100 % durch Eigenkapital finanziert und vollständig unabhängig. Durch hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung ist Shopware der führende Innovationsmotor im europäischen E-Commerce.Pressekontakt:shopware AGWiljo Krechtingpublic.relations@shopware.comOriginal-Content von: shopware AG, übermittelt durch news aktuell