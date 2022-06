Shoptalk Europe: CedCommerce führt neue eCommerce-Tools für Händler ein

London (ots/PRNewswire) -CedCommerce, ein führender Multichannel-E-Commerce-Anbieter, kündigt die Einführung seiner neuen Commerce-Lösungen auf der Shoptalk Europe an, um Händlern aller Größenordnungen großartige E-Commerce-Erlebnisse zu bieten.Als offizieller Sponsor der größten Einzelhandelsveranstaltung sorgte CedCommerce für Aufsehen, indem es den Online-Verkauf für Händler weltweit vereinfachte. Die neue Reihe von Integrationen umfasst:Unfolding Experten.CedCommerce (https://experts.cedcommerce.com/)CedCommerce unterstützt Shopify-Marken bei der Erweiterung ihrer Shop-Präsenz und ist stolz darauf, die Aufnahme von CedCommerce Experts (https://experts.cedcommerce.com/) - eine Shopify-Experten-Agentur, deren Ideologie es ist, Shopify-Händler aufzubauen, zu pflegen und zu vergrößern.Dies markiert eine neue Ära mit dem talentierten Pool von Shopify-Experten von CedCommerce, die hier aufblühen -- Konfiguration, Anpassung und Installation von Anwendungen- Kundenspezifische Shop- und Themenentwicklung- Markenbildung- Strategische UnternehmensführungVerbesserte Anzeigenfunktionen in der Facebook & Instagram Shopping AppDie „Freigabe der Anzeigenfunktion" in der Facebook & Instagram Shopping App (https://apps.shopify.com/facebook-marketplace-connector) ermöglicht es Shopify-Händlern, Facebook-Anzeigen innerhalb der App zu erstellen, zu verwalten und zu überwachen.Diese neue Reihe von Funktionen führt zu einer besseren Markenbildung und Produktentdeckung. Einige der wichtigsten Highlights der erweiterten Anzeigenfunktionen sind:- Vereinheitlichtes und beschleunigtes Onboarding auf Meta-Commerce-Flächen und Werbekonten.- Dynamisches und flexibles Ad-Targeting auf der Grundlage demografischer und verhaltensbezogener Aspekte zur Personalisierung- Echtzeit-Analyse von Anzeigen durch Conversion API und Pixel-Unterstützung- Kostenfreie Anzeigenoptimierung mit Einrichtung, Verwaltung und Optimierung von Anzeigenkampagnen.CedCommerce kooperiert mit Coupang MarketplaceDie Coupang Integration für die WooCommerce-Lösung (https://cedcommerce.com/woocommerce-extensions/woocommerce-coupang-integration) ermöglicht Händlern den Einstieg in den südkoreanischen Markt über einen der größten eCommerce-Markt (https://globalsellers.coupang.com/)-Unternehmen, Coupang. Die Integration ermöglicht hochmoderne Funktionen, darunter:- Schnelles und unkompliziertes Onboarding- Einfacher und optimierter Massenkatalog- Automatisierte Bestandsaufnahme und Synchronisierung wichtiger Daten- Zufluss der auf Coupang aufgegebenen Bestellungen in WooCommerce„Wir sind immer bestrebt, unsere Multichannel-E-Commerce-Fähigkeiten zu verbessern, und es könnte keinen besseren Ort als Shoptalk geben, um diese wichtigen Produkteinführungen vorzustellen", sagt Abhishek Jaiswal, (https://www.linkedin.com/in/abhishek-jaiswal-466a06b6/)CEO und Mitbegründer von CedCommerce. „Die neuesten eCommerce-Initiativen von CedCommerce bringen uns einen Schritt weiter, um Unternehmen und Händlern zu helfen, ihre Sichtbarkeit in der Online-Welt zu erhöhen. Wir freuen uns auf den weiteren Austausch mit Händlern, Partnern und Marktplätzen."Das Team von CedCommerce finden Sie am Stand E25. Wenn Sie es nicht zum Shoptalk schaffen, können Sie auch einen Anruf (https://calendly.com/shoptalkeurope2022/cedcommerce-at-shoptalk-europe?month=2022-06&date=2022-06-06) mit dem Expertenteam von CedCommerce buchen.Informationen zu CedCommerceCedCommerce ist ein führender eCommerce-Plattform- und Marktplatz-Integrator, dessen Vision es ist, sichere, optimierte und skalierbare Integrationstools und -technologien für Online-Verkäufer zu entwickeln, um Multichannel-Funktionen anzubieten. CedCommerce hilft Online-Marktplätzen dabei, ein optimiertes Integrations-Ökosystem für ein reibungsloses Verkäufer-Onboarding und einen optimierten Produktdatenfluss zu schaffen. In enger Zusammenarbeit mit Partnern wie Google, Facebook, Walmart und eBay haben wir über 50 Vertriebskanal-Tools für alle wichtigen Plattformen entwickelt, nämlich Shopify, WooCommerce, Magento, BigCommerce und Prestashop.Besuchen Sie CedCommerce (https://cedcommerce.com/) oder folgen Sie ihnen auf Twitter (https://twitter.com/cedcommerce?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor), LinkedIn (https://in.linkedin.com/company/cedcommerce), YouTube (https://www.youtube.com/c/CedCommerce) und Facebook (https://www.facebook.com/CedCommerce/) für mehr.Medienkontakt:pr@cedcommerce.comLogo https://mma.prnewswire.com/media/1420605/CedCommerce_Logo.jpgPressekontakt:+91 9451856891Original-Content von: CedCommerce, übermittelt durch news aktuell