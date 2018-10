Shopping so süß wie nie: Erster Haribo-Outlet-Store eröffnet in Rheinland-Pfalz / Ab dem 2. November 2018 versüßt Haribo das Fashion-Outlet in Montabaur (FOTO)

Grafschaft (ots) -Darauf haben HARIBO-Fans lange gewartet: Am 2. November eröffnetHaribo im Fashion-Outlet in Montabaur in Rheinland-Pfalz erstmalseinen Outlet-Verkauf in Deutschland. Neben einer umfangreichenAuswahl aus dem nationalen und internationalen Sortiment sorgen einegroße Pick & Mix-Station sowie diverse Merchandise-Artikel für einabwechslungsreiches Shopping-Erlebnis zu attraktiven Preisen.Einzigartiges Shopping-Erlebnis für Nasch-FansDie Eröffnung des HARIBO-Shops im Outlet-Center Montabaur bietetKunden in Deutschland eine komplett neue Einkaufsmöglichkeit und eineganz besondere Produkt-Vielfalt. Ob Pico-Balla, Goldbären oderLakritz Schnecken: Besucher des Outlets haben die Möglichkeit, vorOrt in die bunte HARIBO-Vielfalt einzutauchen - und natürlich ihreLieblingssorten direkt zu kaufen. HARIBO präsentiert sich im erstendeutschen Outlet-Store mit tollen Angeboten wie Merchandise-Artikeln,einer großen Pick & Mix-Station mit rund 70 unterschiedlichennationalen und internationalen Stückartikeln zum Selbstmischen undeinzigartigen Sondergebinden. Der neue Store eröffnet imFashion-Outlet Montabaur auf knapp 170 Quadratmetern und bietetseinen Besuchern mit dem breiten Sortiment eine großeProduktvielfalt.Das "Montabaur The Style Outlet" wurde 2015 eröffnet und liegtunmittelbar an der Autobahn A3. In der großzügigen Flaniermeile mit14.000 Quadratmetern erwarten die Besucher Montag bis Samstag von10-18 Uhr über 70 Geschäfte mit bekannten Modemarken, Restaurants undCafés.Pressekontakt:HARIBO GmbH & Co. KGSarah HonsálekUnternehmenskommunikationFon: +49 (0) 2641-300-1776Mail: cc@haribo.comHARIBO GmbH & Co. KGDr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 153501 GrafschaftFAKTOR 3 AGAnne WiegelBeratungFon: +49 (0) 40-67 94 46-6133Mail: a.wiegel@faktor3.deFAKTOR 3 AGKattunbleiche 3522041 HamburgOriginal-Content von: HARIBO GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell