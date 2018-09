Shopping, Stars und Show im Alstertal-Einkaufszentrum / 3. Late Night Shopping Party am 19. Oktober 2018 (FOTO)

Hamburg (ots) -Die neuesten Trends gucken, Shopping-Rabatte genießen und bekannteStars treffen. Am Freitag, den 19. Oktober 2018, feiert Hamburgseleganteste Shooping Mall Alstertal-Einkaufszentrum wieder seineglamouröse Late Night Shopping Party. Mit Blitzlichtgewitter am rotenTeppich, coolem DJ, interaktiver Star-Style-Show und vielenprominenten Gästen.Exklusive Late Night RabatteVon Jahr zu Jahr wird das Late Night Event in Norddeutschlandsgrößtem Einkaufszentrum in Hamburg Poppenbüttel immer beliebter. Über240 Designer-Shops, Marken-Boutiquen, Trend-Stores, Beauty-Geschäfteund Fachhändler öffnen bis weit nach Ladenschluss und gewährenexklusive Rabatte von 10, 20 und mehr Prozenten. Shopping-Fans könnensich ausgiebig sämtliche Wünsche erfüllen, sich von Fashion-Expertenindividuell beraten lassen, sich Inspiration für angesagte Looksholen, viele weitere Vorteile und die tolle Ausgeh-Atmosphäregenießen. Der Eintritt ist selbstverständlich kostenfrei.Fernseh-Liebling Wayne Carpendale auf der Show-BühneIm Fernsehen begehrter Frauenschwarm, verständnisvoller Landarzt,großartiger Tänzer, charmanter Quiz-Master und imAlstertal-Einkaufszentrum live als Moderator auf der Show-Bühne:Wayne Carpendale, der neben seiner Schauspielkarriere durch großeTV-Shows führt, wird die interaktive Fashion-Challenge 'Style DeinenStar' moderieren.Fashion-Challenge 'Style Deinen Star' mit Jana Ina ZarrellaKaum eine prominente Schönheit kennt sich mit Fashion und Stil sogut aus, wie Jana Ina Zarrella. Als Moderatorin und Model ist siegleichermaßen Vorbild wie Beraterin unzähliger Menschen in punctoKleidung und Wirkung. Bei der AEZ-Late Night Show 'Style Deinen Star'wechselt die TV-Beauty die Seite. Ein ganz besonders großer Fan darfJana Ina Zarrella mit der aktuellen Mode aus den Shops desEinkaufszentrums einkleiden. Wer das sein wird, wird per Losentschieden. Germanys Next Top Model-Kandidatin Klaudia mit K undModel Alena Fritz sind weitere Fashion-Challenge-Kandidatinnen unddamit Konkurrentinnen. Der schönste Promi-Look wird nach einemFashion-Walk vom Publikum per Voting gekürt. Nach der Show nehmensich alle Stars inklusive Moderator noch reichlich Zeit für Selfiesund Autogramme.Dance Beats von Noah BeckerFür eine funky Party-Atmosphäre zum Chillen und Tanzen sorgt NoahBecker am DJ-Pult. Der kosmopolitische Musiker, Designer und Künstlermit internationalem Background wird direkt in der Mall angesagteDance Beats auflegen, mitfeiern und ebenfalls Selfies machen. Nichtzuletzt darf die Hamburger Fashionszene auf Noah Becker´slegendär-individuellen Look gespannt sein.Live-Tanz-Show mit Let´s Dance-Star Katja Kalugina &Supertalent-Star Emil KusmirekBei 'Das Supertalent' war Emil Kusmirek sofort derLieblings-Tänzer von Chef-Juror Dieter Bohlen. Der begnadete Tänzerund Choreograph schaffte es direkt zwei Mal bis in das Finale derRTL-Erfolgsshow. Gemeinsam mit seiner Tanz-Partnerin Katja Kalugina,die viele Menschen aus dem TV-Format 'Let´s Dance' kennen, wird erfür die AEZ-Besucher eine atemberaubende Live-Show performen. Zuvorwerden die attraktive Blondine und der athletische Dance-Profizusammen mit vielen weiteren Prominenten aus dem Fernsehen auf demlangen roten Teppich im Alstertal-Einkaufszentrum posieren.Food Market & CocktailsGenießer und Kochbegeisterte können sich auf einen Food Market mitfrisch zubereiteten Snacks, regionalen Bio-Produkten und hippemTrend-Food freuen. Zusätzlich zu den beliebten Restaurants, Cafes undfesten Markt-Ständen des AEZ, die in der Hansestadt für ihreVielseitigkeit an hochwertigen Lebensmitteln bekannt sind, kann hierprobiert, geschlemmt und geshoppt werden. Auch exklusive Getränke -vom Cocktail mit brasilianischem Artesanal Cachaça bis zum kultigenGin Tonic der Marke Brockmans Gin -werden während der Shopping-Partyangeboten."Unser Late Night Shopping hat sich innerhalb kürzester Zeit zueinem begehrten Mega-Event mit Glamour und Star-Feeling entwickelt",sagt Ludmila Brendel, Center Managerin desAlstertal-Einkaufszentrums. "Für alle Hamburgerinnen und Hamburgersowie Besucherinnen und Besucher aus dem Umland haben wir auch indiesem Jahr wieder ein inspirierendes Shopping-Erlebnis mitattraktiven Einkaufsvorteilen vorbereitet. Wir laden alle herzlichein, auf allen Ebenen, in sämtlichen Stores mit uns zu feiern undsich von unseren weiteren Aktionen überraschen zu lassen."Unterstützt wird die Shopping-Nacht von zahlreichen Partnern.Darunter: CATWALK, Brockmans Gin, Cachaça Delicana, Ciao Bella undBILD der FRAU, Deutschlands größter Frauenzeitschrift. VolkswagenCity by Petschallies Hamburg sorgt als exklusiver Shuttle-Partner amEvent-Abend für die hervorragende Anfahrt der prominenten Gäste. AlleParkplätze auf den Parkdecks des AEZ sind beim Late Night Shoppingkostenfrei.Information zum Alstertal-Einkaufszentrum:Das Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) zählt mit über 240 Geschäftenund einer Verkaufsfläche von 59.000 m² zu den größten EinkaufszentrenNorddeutschlands. Der vielfältige Branchenmix aus internationalbekannten Modehäusern und Boutiquen, einer Gourmet-Markthalle undvielem mehr machen den Besuch des AEZ zu einem Einkaufserlebnis. Derausgezeichnete Service, die gute Erreichbarkeit und über 3.000Parkplätze sorgen zudem für einen kundenfreundlichen Shopping-Spaßder Extraklasse.www.alstertal-einkaufszentrum.deAlstertal Einkaufs-Zentrum (AEZ)Heegbarg 3122391 HamburgMo - Sa: 9:30 bis 20:00 Uhr