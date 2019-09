Shopping-Party mit Star-Auflauf im Alstertal-Einkaufszentrum / 4. Late Night Shopping am 25. Oktober 2019

Hamburg (ots) - Fashion-Trends entdecken, Shopping-Vorteilegenießen und mit vielen Stars feiern. Am Freitag, den 25. Oktober2019, lädt Hamburgs eleganteste Shopping MallAlstertal-Einkaufszentrum wieder zu einer einzigartigen Late NightShopping Party voller Entertainment-Highlights. Mit großemPromi-Auflauf am roten Teppich, interaktiver Star-Style-Show,prominentem Live-Music-Act und Dance Beats.Angesagte Marken & Stores bieten tolle Late NightShopping-VorteileÜber 240 Designer-Shops, Marken-Boutiquen, Trend-Stores,Beauty-Geschäfte, Spezialitätenhändler und Restaurants öffnen inNorddeutschlands größtem Einkaufszentrum in Hamburg Poppenbütteleinmal im Jahr bis weit nach Ladenschluss. Sonder-Aktionen,Shopping-Vorteile und exklusive Rabatte von 10, 20 und mehr Prozentenerwarten hier die Late Night Shopper. Bei toller Ausgeh-Atmosphäreund einem abwechslungsreichen Erlebnis-Show-Programm können kleinewie große Shopping-Wünsche bequem in Erfüllung gehen. Dazu gebenMode- sowie Beauty-Experten individuelle Fashion-, Styling und Makeup-Tipps. Der Eintritt ist selbstverständlich kostenfrei.Fashion-Challenge 'Style Deinen Star' mit Christine Neubauer,Collien Ulmen- Fernandes und Sila SahinWie stilvoll und angesagt ein im Alstertal-Einkaufszentrumgekaufter Look aussieht, zeigen gleich drei der schönstenSchauspielerinnen Deutschlands persönlich auf der Late Night-Bühne:Christine Neubauer, Collien Ulmen-Fernandes und Sila Sahin! Jedeeinzelne prominente Schönheit kennt sich mit Mode hervorragend aus,steht für einen ganz persönlichen Stil. Ob beruflich auf demTV-Bildschirm, glamourös im Blitzlicht oder als Frau undFamilien-Mensch im Alltag sind die drei attraktiven Fernseh-Starsgleichermaßen Trendsetterinnen für unzählige Menschen in punctoOutfit. Bei der AEZ-Late Night Show 'Style Deinen Star' wechseln dieTV-Beauties erstmals die Seite. Hier erhält jeweils ein ganzbesonders großer Fan die Chance, einmal Christine Neubauer, CollienUlmen-Fernandes und Sila Sahin mit der aktuellen Mode aus den Storesdes Einkaufszentrums einzukleiden. Ausgewählt werden dieFan-Stylisten vorab per Los. Die drei attraktiven Promi-Damen werdenihren neu-geshoppten Style vor großem Publikum auf dem Laufstegpräsentieren. Alle anwesenden Besucherinnen und Besucher können perVoting den schönsten Promi-Look küren, dabei selbst einenShopping-Gutschein in Höhe von 500 Euro gewinnen. Natürlich nehmensich alle Stars auch reichlich Zeit für Selfies und Autogramme.Fernseh- und Theater-Liebling Hardy Krüger jr. auf der Show-BühneOb als attraktiver Surfer im ARD-Vorabend-Hit 'Gegen den Wind',smarter Naturliebhaber in der ZDF-Serie 'Forsthaus Falkenau' oder alsgrummelnder Querschnittsgelähmter im Theater-Erfolg 'Ziemlich besteFreunde' - Hardy Krüger jr. zählt zu den beliebtesten deutschen Film-und Fernseh-Stars. Im Alstertal-Einkaufszentrum wird derweltgewandte, vielseitig talentierte Künstler als Moderator auf derShow-Bühne stehen und die interaktive Fashion-Challenge 'Style DeinenStar' moderieren.Dance Beats von DJ John Munich & Lounge-Musik von SoLoCoShopping Fans können ihre Einkäufe an diesem besonderen Abend imAlstertal-Einkaufszentrum unmittelbar auf ihre Partytauglichkeittesten. Je nach Geschmack entweder auf der hippen Tanzfläche oder imgemütlichen Chillout-Areal. Für angesagte Dance Beats sorgt JohnJürgens alias DJ John Munich am DJ Pult. Er gilt als einer dererfolgreichsten Event-DJs unseres Landes. Sein unvergleichlicherSound umfasst die verschiedenen Stilrichtungen der letzten vierJahrzehnte und sorgt für bestes Party-Feeling. Wer es entspanntermag, wird gern eine Shopping Pause mit Saxophon- undPercussion-Klängen beim Duo Soul Lounge Connection SoLoCo einlegen.Live-Auftritte von DSDS-Gewinnerin Aneta SablikEin weiterer Star-Gast ist Aneta Sablik. Sie gewann 2014 dieRTL-Erfolgs-Sendung "Deutschland sucht den Superstar". IhrSieger-Lied "The One" erreichte Platz 1 der deutschen,österreichischen und Schweizer Single-Charts und wurde als ersterDSDS-Song auch in weiteren europäischen Ländern veröffentlicht. Beizwei exklusiven Live-Auftritten können Fans wie Besucher ihrmusikalisches Ausnahme-Talent hautnah erleben. Zuvor wird dieattraktive Blondine zusammen mit vielen weiteren Prominenten auf demlangen roten Teppich im Alstertal-Einkaufszentrum imBlitzlichtgewitter posieren.Exklusive Getränke-Tastings von Sekt und WodkaTrendfood-Liebhaber, Genießer, Hobbyköche und Gourmets können sichauf die üppige Vielfalt an frischen regionalen, saisonalenLebensmitteln und Snacks freuen. In den beliebten Restaurants, Cafesund an den festen Markt-Ständen des Alstertal-Einkaufszentrums kannnach Herzenslust probiert und genossen werden. Zusätzlich gibt eswährend der Shopping-Party in der Mall Verkostungen von exklusivenGetränken, die in der VIP-Lounge ausgeschenkt werden: von prickelndemSchlumberger Austrian Sparkling und original russischem Mamont Vodka."Von Jahr zu Jahr steigt unser Late Night Shopping in derBeliebtheit. Bei jungen Menschen, die einen aufregenden Party-Abenderleben wollen gleichermaßen wie bei etablierten Erwachsenen, diebesonderes Entertainment und ein elegantes Ambiente schätzen", sagtLudmila Brendel, Center Managerin des Alstertal-Einkaufszentrums."Alle Hamburgerinnen und Hamburger sowie Besucherinnen und Besucheraus der Region können sich auch in diesem Jahr auf ein inspirierendesShopping-Erlebnis mit Glamour-Faktor, Star-Feeling und Genuss freuen.Wir laden alle herzlich ein, unsere großzügigen, vielfältigen Storeszu entdecken, attraktive Einkaufsvorteile zu genießen und sich vonunseren weiteren Aktionen überraschen zu lassen."Verlosung eines exklusiven Volkswagen-Erlebnis-WochenendesUnterstützt wird die Shopping-Nacht von zahlreichen Partnern.Darunter: Catwalk, Schlumberger Austrian Sparkling, Mamont Vodka,Bijou Brigitte, Ciao Bella und das 4-Sterne Superior Nordport PlazaHotel Hamburg in unmittelbarer Nähe des Hamburger Flughafens.Volkswagen City by Petschallies Hamburg sowie MOIA sorgen alsexklusive Shuttle-Partner am Event-Abend für die hervorragendeAnfahrt der prominenten Gäste. Als besonderes Highlight verlost derVW-City-Store unter allen Late Night Shoppern ein exklusivesWochenende in der Wolfsburger Autostadt mit Übernachtung sowie4-Gang-Dinner im Ritz Carlton Hotel. Für die Reise stellt dasAutohaus Petschallies dem Gewinner eines seinerSpitzenklasse-Fahrzeuge zur Verfügung.Sämtliche Parkplätze auf den Parkdecks des AEZ sind beim LateNight Shopping kostenfrei.Information zum Alstertal-Einkaufszentrum:Das Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) zählt mit über 240 Geschäftenund einer Verkaufsfläche von 59.000 m² zu den größten EinkaufszentrenNorddeutschlands. Der vielfältige Branchenmix aus internationalbekannten Modehäusern und Boutiquen, einer Gourmet-Markthalle undvielem mehr machen den Besuch des AEZ zu einem Einkaufserlebnis. Derausgezeichnete Service, die gute Erreichbarkeit und über 3.000Parkplätze sorgen zudem für einen kundenfreundlichen Shopping-Spaßder Extraklasse.www.alstertal-einkaufszentrum.deAlstertal Einkaufs-Zentrum (AEZ)Heegbarg 3122391 HamburgMo - Sa: 9:30 bis 20:00 UhrPressekontakt:Für weitere Informationen und Presse-Akkreditierungen wenden Sie sichgern an:SOCIETY RELATIONS & Communications:Frau Brita SeggerMundsburger Damm 222087 HamburgTelefon: 040 - 648 38 777Email: office@society-relations.deOriginal-Content von: Society Relations, übermittelt durch news aktuell