Shopify vs. Square: Welche ist die bessere Aktie?

Noch nie war es als angehender Unternehmer so einfach, seinen Businessplan in die Tat umzusetzen. Shopify (WKN: A14TJP) macht das Einrichten eines Onlineshops simpel und führt einem potenzielle Kunden vor das digitale Schaufenster. Square (WKN: A143D6) hingegen ermöglicht es einem, Kreditkartenzahlungen überall dort abzuwickeln, wo man sich gerade befindet, und zwar mithilfe des Smartphones in der Tasche.

Shopify und Square sorgen also für Freude bei Jungunternehmern, aber für noch mehr Freude sorgen sie bei ihren Aktionären: Die beiden waren in den vergangenen Jahren zwei der heißesten Aktien am Markt.

Doch welche Aktie ist derzeit die bessere Lösung für dein Depot? Schauen wir uns die beiden Tech-Darlings doch mal genauer an.

Auf Einkaufsbummel

Beide Unternehmen wachsen schnell. Der Umsatz von Shopify stieg im letzten Quartal um 50 % und lag damit deutlich über den 42 bis 45 %, die bereits Mitte Februar angestrebt wurden. Mittlerweile sind mehr als 800.000 Unternehmen auf der E-Commerce-Plattform. Die Wall Street schätzt Shopify, obwohl sich 13 Quartale in Folge das Umsatzwachstum verlangsamt hat.

Der Nettoumsatz von Square stieg im gleichen Quartal um 43 %, ein Plus von 59 %, wenn wir den bereinigten Umsatz nutzen. In den ersten drei Monaten des Jahres wurden über die Plattform von Square satte 22,6 Milliarden USD an Bruttozahlungsvolumen verarbeitet, 27 % mehr als im Vorjahr. Squares Einnahmen konnten sieben Quartale in Folge zulegen, bevor zuletzt die Verlangsamung eintrat.

Der Markt mag also eindeutig beide Aktien. Die Aktie von Square hat sich seit Anfang letzten Jahres mehr als verdoppelt, und noch toller sieht es im Vergleich zum Jahr davor aus. Die Aktie von Shopify entwickelt sich noch besser und hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht. Auch hier sieht es seit Anfang 2017 noch besser aus.

Man versteht die Verkaufe hinter beiden Aktien. Denn beide Unternehmen machen das Geschäft im Allgemeinen – und den E-Commerce im Besonderen im Fall von Shopify – einfacher, und es wird erwartet, dass das Wachstum für beide Unternehmen in den kommenden Jahren stark bleiben wird. Auch gut ist, dass das in Ottawa ansässige Shopify einen Deal eintüten konnte, um mehrere offizielle staatliche Cannabis-Verkaufsstellen zu betreiben. Square hingegen hat sich schon schnell für die Krypto-Branche interessant gemacht, indem man Bitcoin unterstützte.

Keine der beiden Aktien ist billig, aber das hat die Aktien nicht davon abgehalten, weiter und weiter zu steigen. Beide haben genügend Kraft, um den Markt kurzfristig weiter zu schlagen, aber der bessere Kandidat dürfte derzeit wohl Square sein. Die Aktie wird nicht zu so ganz übertriebenen Faktoren gehandelt, und da das Unternehmen breiter aufgestellt ist, dürfte es weiter gedeihen.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Shopify und Square. Rick Munarriz besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 24.7.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

