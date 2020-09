Shopify oder MercadoLibre? Mit dieser E-Commerce-Aktie wirst du jetzt noch reich!

Weitere Suchergebnisse zu "Shopify A":

Die Aktien von Shopify (WKN: A14TJP) und MercadoLibre (WKN: A0MYNP) besitzen eine wesentliche Gemeinsamkeit: Ein Großteil des operativen Erfolgs beider Unternehmen beruht auf dem E-Commerce. Und das ist für beide unserer heutigen Kandidaten hervorragend: Der Onlinehandel ist und bleibt schließlich ein klarer Wachstumsmarkt.

Aber auf welche Aktie sollten Foolishe Investoren jetzt lieber setzen, um von diesem Wachstumsmarkt profitieren zu können? Eine spannende Frage, der wir heute auf den Grund gehen wollen. Wobei wir uns Bewertung und Aussichten in den jeweiligen Wachstumsmärkten einmal etwas näher ansehen wollen.

Shopify: Definitiv gigantisches Potenzial, aber die Bewertung …

Eine erste Aktie, die wir dabei etwas näher auf den Prüfstand stellen wollen, ist zunächst die von Shopify. Der E-Commerce-Akteur, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Onlineshops und Mehrwertdienstleistungen rund um die Shops zu verkaufen, dürfte langfristig weiterhin ein Profiteur des eigenen Marktes sein. Jetzt möglicherweise mehr denn je.

Shopify profitiert in gewisser Weise als Meta-E-Commerce-Akteur überproportional von den Entwicklungen des Marktes. Konkurrenz ist etwas, das sogar gut für diesen Dienstleister ist. Denn Konkurrenz bedeutet, dass mehr und mehr Onlinehändler in die Weiten des WWW strömen. Und hierbei möglicherweise auf die Lösungen von Shopify als führender Anbieter zurückgreifen werden.

Ein Trend, der sich gerade jetzt beschleunigen könnte: Viele stationäre Händler haben aufgrund der Corona-Epidemie weiterhin Probleme. Eine Verschiebung des Handels ins Internet scheint ein Ausweg zu sein, der jetzt tragfähiger wird. Das zeigt wiederum: Das Wachstum von Shopify könnte sich beschleunigen. Oder auf dem hohen Maße anhalten.

Shopify wuchs zuletzt umsatzseitig um 97 %, wobei die Umsätze 714,3 Mio. US-Dollar betragen haben. Das Gross Merchandise Volume kletterte hingegen um 119 % im Jahresvergleich und die Anzahl der neuen Shops um über 70 %. Trotzdem zeigt sich in Anbetracht dieser Quartalszahlen und eines umgerechneten Kurs-Umsatz-Verhältnisses von ca. 39: Die Aktie von Shopify wird weiterhin ambitioniert bewertet. Trotz der Erfolgsgeschichte könnte das ein Risiko bleiben.

MercadoLibre: E-Commerce in Lateinamerika und mehr!

Eine zweite Aktie, deren Chancen wir uns heute näher ansehen wollen, ist die von MercadoLibre. Hinter dem Namen versteckt sich der immer mehr führende lateinamerikanische E-Commerce-Akteur. In seinen bisherigen Kernmärkten Brasilien, Argentinien und Mexiko festigt sich der Wettbewerbsvorteil mehr und mehr. Weitere Regionen wollen ebenfalls erobert werden. Das zeigt: MercadoLibre könnte noch viel Wachstum vor sich haben. Allerdings schon heute über eine starke Ausgangslage verfügen.

Lateinamerika ist dabei ein besonders interessanter Markt. Zugegeben: Die Wirtschaftsverhältnisse sind nicht derart sattelfest wie in der westlichen Welt. Allerdings ist MercadoLibre drauf und dran, einen Markt zu erobern, der insgesamt fast 640 Mio. Verbraucher umfasst. Hier könnte es entsprechend noch viel, viel Wachstumspotenzial für diese vergleichsweise junge Erfolgsgeschichte geben.

Allerdings ist das eben nicht alles: MercadoLibre bringt außerdem noch den Trend der Zahlungsdienstleistungen mit, der ebenfalls einem klaren Wachstumstrend folgt. Und in Lateinamerika möglicherweise essenziell ist. Alleine innerhalb der drei Kernmärkte verfügen gerade einmal zwischen 37 und 70 % der Menschen über ein Bankkonto sowie zwischen 25 und 59 % der Verbraucher über eine Kreditkarte. Digitale Zahlungsdienstleistungen, wie nun eben die führenden von MercadoLibre, könnten eine zweite klare Wachstumsgeschichte werden.

MercadoLibre steigerte aufgrund dieser zwei Trends zuletzt den Umsatz auf währungsbereinigter Basis um 123 % auf 878 Mio. US-Dollar. Bei einer Marktkapitalisierung von 51,3 Mrd. US-Dollar beliefe sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf rund 14,7. Das ist zumindest deutlich moderater als die Bewertung von Shopify.

Ich würde jetzt auf diese Aktie setzen!

Shopify mag ein gewisses Premium aufgrund des disruptiven Ansatzes verdient haben. Eine Bewertung mit dem 39-Fachen der Umsätze des zweiten Quartals erscheint mir trotzdem sehr ambitioniert. Alleine deshalb würde ich jetzt eher auf die Aktie von MercadoLibre setzen.

Die Lateinamerikaner folgen außerdem zwei signifikanten Megatrends in Lateinamerika, was diese Aktie nicht zur zweiten Wahl werden lässt. Langfristig sehe ich hier das „konservativere“ Potenzial für marktschlagende Renditen.

The post Shopify oder MercadoLibre? Mit dieser E-Commerce-Aktie wirst du jetzt noch reich! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von MercadoLibre. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von MercadoLibre und Shopify.

Motley Fool Deutschland 2020