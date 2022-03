Shopify bringt seine Lieferdienste vom Testmodus in den Wachstumsmodus

Wichtige Punkte

Shopify plant in den Jahren 2023 und 2024 Investitionen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar, um sein Liefernetzwerk auszubauen.

Shopify ist weiterhin Vorreiter in einer neuen und vielversprechenden Ära des Unternehmertums im Internet.

Nach einigen Jahren im Testmodus hat Shopify (WKN:A14TJP ) angekündigt, die Investitionen in sein Fulfillment-Netzwerk bis 2024 zu erhöhen. Diese erhöhten Ausgaben werden sich kurzfristig negativ auf die boomende und hochprofitable E-Commerce-Plattform von Shopify auswirken, sie aber langfristig ausbauen. Was bedeutet das für die Investoren?

Das könnte eine Trendwende für eine Aktie bedeuten, die seit ihrem Allzeithoch von Mitte November um 62,3 % eingebrochen ist. Nach der Kurskorrektur wird die Aktie derzeit mit dem 27-fachen der nachlaufenden 12-Monats-Gewinne gehandelt (Stand: heute). Das heißt aber nicht, dass die Aktie billig ist. Ganz im Gegenteil: Angesichts des bevorstehenden starken Anstiegs der Ausgaben für das Fulfillment Network ist die Aktie immer noch sehr stark auf Wachstum ausgerichtet, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird wieder steigen (eher wegen der Gewinnseite der Gleichung).

Angesichts der Tatsache, dass Shopify ehrgeizige Ziele erreicht hat, könnte dieser geplante Investitionssprung eine gute Nachricht für langfristige Aktionäre sein, die auf eine Trendwende warten.

Alle Macht den kleinen Händlern

Was ist Shopify Fulfillment Network (SFN) eigentlich? Es klingt vielleicht wie eine schicke Umschreibung für „Bestellungsauslieferung“, aber es geht weit über den Versand von Kartons an Kunden hinaus. Mit diesem Service will Shopify kleinen Händlern helfen, einige der außergewöhnlichen Dienstleistungen anzubieten, die Amazon (WKN:906866) Kunden bereits erwarten. Harley Finkelstein, Präsident von Shopify, erklärte auf der Telefonkonferenz zum vierten Quartal 2021, dass diese Veränderung des Fulfillment Network dazu beitragen könnte, „Pakete in zwei Tagen oder weniger an mehr als 90 % der US-Bevölkerung auszuliefern und gleichzeitig die Investitionen in den Lagerbestand für SFN-Händler zu minimieren.“

Diese Veränderung ist ein entscheidender Vorteil für kleine Händler. E-Commerce hat das Potenzial, die Macht wieder in die Hände von Kleinunternehmern und Geschäftsinhabern zu legen. Aber ohne die enorme Größe, von der Amazon, große Einzelhändler und andere profitieren, ist die Logistik schwierig. Diese Veränderung will Shopify herbeiführen.

Es ist ganz einfach, zumindest im Prinzip. Ein Händler verschickt seine Waren in großen Mengen an Shopify-Lagerhäuser im ganzen Land. Der Händler verkauft dann über verschiedene Shopify-Kanäle (eine Website, soziale Medien usw.). Shopify wählt automatisch den Bestand des nächstgelegenen Lagers aus und führt die Bestellung aus. Der Händler verwaltet seinen Bestand laufend über ein Dashboard, das ihm empfiehlt, welche Produkte er wo nachbestellen sollte.

Natürlich ist die eigentliche Technologie, die hinter den Kulissen von SFN arbeitet, keine einfache Aufgabe (mehr dazu in einer Minute). Aber wenn du ein Kleinunternehmer bist, der davon träumt, landesweit und darüber hinaus zu verkaufen, könnte die relative Einfachheit, die SFN bietet, ein wahrgewordener Traum sein – vor allem, weil Shopify selbst kein Einzelhändler ist und nicht mit den Händlern konkurriert, die seine Dienste in Anspruch nehmen (wie Amazon es tut).

Über das SFN-Preisschild…

Wie jede gute Investition in eine neue Technologie braucht auch SFN etwas Geld, um ins Rollen zu kommen. Schließlich sind diese mit Robotern und Software mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Lagerhäuser nicht billig. Seit der Ankündigung des Lager- und Fulfillment-Projekts vor ein paar Jahren hat das Unternehmen bisher nur moderate Investitionen in dieses Projekt getätigt. Laut Amy Shapero, CFO von Shopify:

Als wir das Shopify Fulfillment Network Mitte 2019 starteten, sagten wir, dass wir innerhalb von fünf Jahren 1 Milliarde US-Dollar ausgeben würden. Bis 2021, also etwa zur Hälfte des ursprünglichen Plans, haben wir 117 Millionen US-Dollar ausgegeben, einschließlich der Finanzierung von Verlusten aus dem operativen Geschäft und eines kleinen Teils der Investitionsausgaben.



Was bedeutet das? Shapero fügte hinzu, dass die Ausgaben von SFN im Jahr 2022 ansteigen werden und dass in den Jahren 2023 und 2024 Investitionen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar (Sachanlagen) anstehen. Mit anderen Worten: SFN wird vom Prototyp zum vollwertigen Dienst. Im Jahr 2021 betrugen die Investitionsausgaben lediglich 50,8 Mio. US-Dollar, so dass sich diese Zahl in den nächsten drei Jahren deutlich erhöhen wird. So viel zum „anlagenfreundlichen“ Software-Geschäftsmodell.

Die gute Nachricht ist, dass Shopify derzeit einen hohen freier Cashflow (FCF) erwirtschaftet und unterm Strich über eine hohe Liquidität verfügt. Allein im Jahr 2021 belief sich der FCF auf 454 Mio. US-Dollar, und die liquiden Mittel und kurzfristigen Investitionen beliefen sich zum Jahresende auf fast 6,9 Mrd. US-Dollar, abzüglich der Schulden. Shopify kann es sich leisten, SFN zu erweitern.

Foolisches Fazit

Der erwartete Anstieg der Investitionsausgaben in den nächsten Jahren ist der Grund, warum ich Shopify auf der Grundlage seines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 27 nicht als „billig“ bezeichnen möchte. Die aktuellen Gewinne werden durch die Ausgaben für SFN in den kommenden Jahren geschmälert.

Andererseits sollte dieses Unternehmen nicht unterschätzt werden. Auch wenn sich das Umsatzwachstum von 57 % im Jahr 2021 abschwächen wird, ist ein zweistelliges Wachstum bei einem Unternehmen, das gerade 4,6 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht hat, keine Kleinigkeit. Das Shopify Fulfillment Network wird eine spannende Entwicklung sein, die du im Auge behalten solltest, da Shopify das Unternehmertum in einer neuen Ära des E-Commerce weiter unterstützt.

