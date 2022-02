Shopify: Die Pandemie-Prämie ist vorbei

Wichtige Punkte

Das Wachstum von Shopify hat sich 2021 verlangsamt und wird sich in diesem Jahr noch weiter verlangsamen, da der Rückenwind durch die Pandemie wegfällt.

Hohe Investitionen werden das Ergebnis in Zukunft wahrscheinlich schmälern.

Die Bewertung von Shopify ist jetzt wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie.

Die Software und Dienstleistungen von Shopify (WKN: A14TJP) helfen Menschen und Unternehmen, Dinge online zu verkaufen. Als die Unternehmen in den ersten Tagen der Pandemie gezwungen waren, E-Commerce zu betreiben, war Shopify der Weg des geringsten Widerstands und wurde schnell zur ersten Wahl.

Im Jahr 2020 stieg der Umsatz von Shopify um 86 %, und diese Dynamik hielt auch im Jahr 2021 an. Die Aktie folgte diesem Trend bis vor Kurzem. Zwischen Anfang 2020 und Mitte November 2021 hat sich die Aktie von Shopify mehr als vervierfacht.

Das Umsatzwachstum war ein Teil der Gleichung, aber auch die mehrfache Expansion. Shopify war vor der Pandemie eine teure Aktie, die mit dem 30-Fachen des Jahresumsatzes gehandelt wurde. In der Spitze wurde Shopify mit dem 60-Fachen des Jahresumsatzes gehandelt.

Die Aktien von Shopify sind seit Ende letzten Jahres auf Talfahrt, und der Bericht des Unternehmens zum vierten Quartal letzten Mittwoch löste einen massiven Ausverkauf aus. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Shopify liegt jetzt bei etwa 22. Der Aufschlag, den die Anleger der Aktie von Shopify in der Pandemiezeit gewährten, ist vollständig verschwunden.

Kein pandemischer Rückenwind mehr

Wenn du das 60-Fache des Umsatzes für Shopify bezahlt hast, musstest du wirklich glauben, dass sich das Wachstum nicht allzu sehr verlangsamen würde, sobald die Pandemie vorbei ist. Du musstest wahrscheinlich auch glauben, dass die Gewinne weiter steigen würden. Shopify wurde während der Pandemie anständig profitabel, da die Kunden nach Jahren der Verluste wie wild auf die Plattform strömten.

Der Ausblick von Shopify für 2022 macht deutlich, dass sowohl das Umsatzwachstum als auch die Gewinne unter Druck geraten werden, wenn der Rückenwind der Pandemie nachlässt. Shopify blieb vage, erwartet aber, dass das Umsatzwachstum im Jahr 2022 unter den 57 % liegen wird, die es für 2021 gemeldet hat.

Das Unternehmen sagte zwar, es erwarte, das Wachstum des E-Commerce-Marktes zu übertreffen, aber das ist keine sehr hohe Messlatte. Der E-Commerce-Umsatz in den USA ist im letzten Jahr schätzungsweise um etwas mehr als 14 % gestiegen und es gibt kaum einen Grund dafür, dass es 2022 wesentlich besser laufen wird.

Die Gewinne werden wahrscheinlich aus mehreren Gründen sinken. Erstens erwartet Shopify, dass die Händlerlösungen mehr als doppelt so schnell wachsen werden wie die Abonnementlösungen. Das Wachstum der Abonnementlösungen, das an das Wachstum der Kundenzahl gekoppelt ist, lag im vierten Quartal 2021 bei nur 26 %. Da die Bruttomarge bei Abonnements im Jahr 2021 bei etwa 80 % liegt, ist eine Verlangsamung in diesem Segment eine schlechte Nachricht für das Endergebnis.

Das Segment Händlerlösungen umfasst Dinge wie Zahlungs- und Versanddienstleistungen. Die Bruttomarge in diesem Segment lag im letzten Jahr bei nur 43 %, sodass eine Verschiebung in Richtung Händlerlösungen die Bruttomarge von Shopify insgesamt verringern wird.

Zusätzlich zum Problem bei der Bruttomarge plant Shopify, seinen gesamten Bruttogewinn wieder in das Geschäft zu stecken. Das Unternehmen plant, in diesem Jahr verstärkt Ingenieure für Forschung und Entwicklung einzustellen, obwohl der Arbeitsmarkt hart umkämpft ist, und auch die Einstellung von Vertriebs- und Marketingmitarbeitern wird sich beschleunigen. Shopify gibt viel Geld aus und hofft, dass die verschiedenen neuen Dienstleistungen und Initiativen langfristig zu einem schnelleren Wachstum führen.

Ist Shopify ein Kauf?

Es steht außer Frage, dass Shopify eine dominante Kraft an der Börse geworden ist. Aber der Preis ist wichtig. Shopify zum 60-fachen Umsatz ist eine ganz andere Investition als Shopify zum 20-fachen Umsatz. Und Shopify zum 20-fachen Umsatz ist eine ganz andere Investition als Shopify zum, sagen wir, 10-fachen Umsatz.

Wenn Shopify auf absehbare Zeit nur ein jährliches Umsatzwachstum von 20 bis 30 % vorweisen kann und die Gewinne einbrechen, während die Zahl der Neueinstellungen steigt, ist es dann sinnvoll, das 20-fache des Umsatzes zu zahlen? In einer Welt, in der die Inflation heißläuft und selbst die langweiligsten Unternehmen aufgrund höherer Preise ein solides Wachstum verzeichnen können, wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht für mich.

Vielleicht werden die Investitionen, die Shopify tätigt, das Wachstum in diesem Jahr erhöhen. Wenn nicht, ist es nicht schwer vorstellbar, dass die Aktie von Shopify weiter fällt, bevor sie ihren Tiefpunkt erreicht hat.

