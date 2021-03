Shopify-Klon Baozun: Ein weiteres starkes Quartal & immer noch günstige Bewertung!

Weitere Suchergebnisse zu "Shopify A":

Du kennst bestimmt die Aktie von Shopify (WKN: A14TJP), aber kennst du auch die von Baozun (WKN: A14S55)? Möglicherweise. Immerhin handelt es sich hierbei in gewisser Weise um einen Ableger des kanadischen Vorbilds. Auch dieser chinesische Akteur hat schließlich den E-Commerce beziehungsweise Shop-Lösungen und weitere Dienstleistungen im Fokus.

Wie auch immer: Dieser Shopify-Klon hat jetzt Quartalszahlen präsentiert, die wir uns im Folgenden einmal etwas näher ansehen wollen. Auch wenn die Aktie kurzzeitig ein wenig nachgegeben hat, so könnte die Ausgangslage weiterhin sehr attraktiv sein.

Shopify-Klon Baozun: Ein weiteres starkes Quartal!

Wie wir mit Blick auf das vierte Quartal jedenfalls feststellen können, ist dieser Zeitraum erneut sehr wachstumsstark gewesen. Umgerechnet in US-Dollar konnte Baozun den eigenen Quartalsumsatz um 20,2 % auf 512,9 Mio. US-Dollar steigern. Wobei übrigens auch die operative Ausrichtung ähnlich ist: Auch hier gibt es Service- und Shop-Umsätze, die jeweils separat ausgewiesen werden.

Die Service-Umsätze von Baozun sind dabei ein weiteres Mal der Wachstumstreiber gewesen. Hier kletterten die Umsätze im Jahresvergleich um 25,6 % auf 287 Mio. US-Dollar. Oder, anders ausgedrückt: Dieser mit einem Umsatzanteil von fast 56 % größere Anteil ist außerdem auch der wachstumsstärkere. Definitiv eine weitere bemerkenswerte Erkenntnis.

Baozun hat jedoch weitere Erfolge im vierten Quartal feiern können. Nicht bloß, dass das Gross Merchandise Volume mit 22,8 Mrd. Renminbi inzwischen gigantisch ist. Nein, sondern auch die Ergebniszahlen lassen sich mit einem Nettoergebnis von 36,7 Mio. US-Dollar sehen. Das entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,57 US-Dollar, was ebenfalls ein sehr attraktiver Wert ist.

Damit hält eigentlich ein zumindest moderates Wachstum bei der Aktie von Baozun an. Allerdings konnte die Aktie nicht zulegen. Liegt das möglicherweise daran, dass das Wachstum zu moderat ist? Die fundamentale Bewertung ist jedenfalls weiterhin sehr preiswert.

Die Bewertung im Blick!

Ganz anders als das kanadische Vorbild Shopify ist Baozun bislang noch kein Schwergewicht. Nein, mit Blick auf die aktuelle Marktkapitalisierung von 3,5 Mrd. US-Dollar fällt nämlich auf, dass der chinesische Konzern lediglich ein Small- bis Midcap ist. Das könnte langfristig eine Chance kreieren.

Gemessen am vierten Quartal läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis jetzt jedenfalls wieder unter einem Wert von 2. Auf Ganzjahresbasis liegt der Wert hingegen zwischen 2 und 3, was alles andere als teuer ist. Wenn die Baozun-Aktie mittel- bis langfristig das Wachstum aufrechterhalten oder aber durch die Übernahme von Full Jet Limited noch einmal beschleunigen kann, so könnte hier eine großartige Chance lauern. Auch im chinesischen Markt dürften schließlich konsequent mehr Händler in die Weiten des WWW ausweichen.

The post Shopify-Klon Baozun: Ein weiteres starkes Quartal & immer noch günstige Bewertung! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Baozun. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Baozun und Shopify.

Motley Fool Deutschland 2021