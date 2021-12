Ob die Shopify-Aktie (WKN: A14TJP) ein Kauf ist oder nicht: Darüber mögen sich wirklich die Geister scheiden. Günstig ist die Aktie jedenfalls nicht. Aber im Gegenzug überaus erfolgreich. Gegen die Aktie zu wetten, das ist mit Blick auf die Historie jedenfalls ein überaus teurer Fehler gewesen.

Im kanadischen Raum habe ich jetzt eine interessante Perspektive gelesen. Ein Autor und Analyst sagt: Die Shopify-Aktie ist jetzt kein Kauf. Seine Perspektive offenbart dabei ein größeres Missverständnis, das viele derzeit besitzen. Vor allem wenn man sich selbst zu einer gewissen Investorengattung zählt, sind diese Anteilsscheine natürlich nix.

Shopify-Aktie: Darum jetzt ein Kauf!

Warum die Shopify-Aktie jetzt kein Kauf ist, das ist einfach und schnell erklärt: Der besagte Analyst hat sich die Zahlen angeschaut. Sowie bei einem Aktienkurs von 1.740 Kanadischen Dollar festgestellt, dass die Aktie für ihn kein Kauf ist.

Im Kern dreht sich die Kritik um die fundamentale Bewertung. Wenn wir uns die Anteilsscheine jetzt ansehen, so stellen wir eine Marktkapitalisierung in Höhe von 171,8 Mrd. US-Dollar fest – sowie ein Kurs-Umsatz-Verhältnis, das weiterhin bei ca. 37 liegt. Das ist natürlich nicht preiswert, zumal der Umsatz zuletzt im dritten Quartal um „lediglich“ 46 % im Jahresvergleich gewachsen ist.

Für den Analysten ist die Shopify-Aktie daher kein Kauf, weil die Bewertung und das Wachstum nicht zusammenpassen. Ohne Zweifel eine Sichtweise, die man mit Blick auf die vergleichsweise teure fundamentale Bewertung teilen kann. Wie erfolgreich man damit ist, das ist jedoch eine andere Frage. Zumal der besagte Investor selbst zu Protokoll gibt, dadurch den Lauf dieser Aktie verpasst zu haben. Sowie im Kern ein Value-Investor zu sein.

Das Problem mit dem Value-Approach bei Wachstumsaktien

Wir erkennen hier meiner Meinung nach ein wichtiges Kernproblem bei diesem Beitrag. Die Shopify-Aktie ist für den bekennenden Value-Investor kein Kauf, weil sie vergleichsweise teuer ist. Wie gesagt: Die Bewertung lässt sich irgendwie nicht so recht leugnen.

Wohl aber der Erfolg der Aktie. Im Kern ist daher die teure fundamentale Bewertung das Resultat einer aufgehenden Investitionsthese. Sowie eines rasanten Wachstums und an dieser Stelle der Möglichkeit, dass noch ein gigantisches Potenzial für diesem E-Commerce-Akteur und Plattformbetreiber gegeben ist. Beispielsweise, was das Steigern des Volumens im Onlinehandel von zuletzt 40 Mrd. US-Dollar im Quartal angeht. Oder auch das Ausdehnen des eigenen Geschäfts auf digitale Zahlungsdienstleistungen oder andere Geschäftsbereiche. Zudem wird die Aktie konsequent profitabler.

Wer daher eine Aktie wie die von Shopify nicht kauft, weil sie zu teuer ist, verkennt bei Wachstumsaktien häufig, dass der breite Markt das Potenzial damit misst. Auch Amazon, Netflix oder andere überaus erfolgreiche Aktien sind niemals günstig gewesen. Sie deshalb aus einem fundamentalen Blickwinkel heraus nicht zu kaufen, das ist nicht immer, aber manchmal ein Fehler, den Investoren bei solchen herausragenden Wachstumsaktien begehen.

