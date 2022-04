Die Shopify-Aktie auf ein Jahr zu kaufen kann ein teurer Fehler sein

Ob es im Allgemeinen ein Fehler ist, die Shopify-Aktie (WKN: A14TJP) jetzt zu kaufen, das ist eine interessante Frage. Jedenfalls gibt es so manche Bewegung bei der E-Commerce-Plattform. Unter anderem kann ein Aktiensplit einen volatileren Handel ermöglichen. Der positive Effekt, der mit einem solchen Schritt einhergeht, hat sich jedoch nicht gezeigt.

Allerdings glaube ich, dass es ein Fehler ist, die Shopify-Aktie mit dem Ziel einer Haltedauer von lediglich einem Jahr zu kaufen. Das mag auf sehr viele Aktien zutreffen. Aber bei diesem E-Commerce-Akteur ist das Chance-Risiko-Verhältnis beiderseitig weiterhin hoch, vor allem kurzfristig.

Shopify-Aktie: Nie eine Haltedauer von einem Jahr!

Es gibt eine ganze Menge, was die Shopify-Aktie ausmacht. Wenn wir jedoch kurzfristig auf die Aktie schauen, so ist es insbesondere die fundamentale Bewertung. Auch bei einem Aktienkurs von 546 Euro, der ca. zwei Drittel unter den ehemaligen Bestwerten liegt, ist diese Aktie noch ambitioniert bewertet. Bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von 74,4 Mrd. US-Dollar beträgt selbst das Kurs-Umsatz-Verhältnis noch ca. 13,5, was gewiss nicht preiswert ist.

Das Geschäftsjahr 2022 ist noch weitgehend eine Wundertüte. Eine richtige, valide Prognose gibt es vonseiten des Managements kaum, weil sie den nachlassenden Corona-Effekt nicht einschätzen können. Lediglich dass die erste Jahreshälfte schwächer ausfallen soll als die zweite, ist eine Aussage des Managements. Aber eben keine gute.

Wenn wir die teure Bewertung der Shopify-Aktie mit vagen Prognosen zusammenbringen, so würde ich sagen: Ein Jahr ist keine gute Haltedauer. Volatilität kann anhalten oder sich verschlimmern. Natürlich gibt es auch die Chance einer positiven Rendite. Aber das ist eher ein Münzwurf als erfolgreiches Investieren.

Zeit für die unternehmensorientierte These

Zeit ist bei der Shopify-Aktie daher wichtig. Trotz der hohen Bewertung gibt es eine sehr intakte, langfristige Investitionsthese im Megatrend-Markt des E-Commerce. Die Plattform gilt als führend, wenn es um Lösungen rund um eigene Shops und Mehrwertservices geht. Das kann ein großes, intaktes Wachstumsfeld kreieren, auf das Foolishe Investoren langfristig setzen können.

Wie gesagt: Kurzfristig ist eine Menge möglich. Aber wenn ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum noch etliche Jahre anhält, so kann das mit dem Zinseszinseffekt dazu führen, dass der E-Commerce-Akteur in seine Bewertung hineinwächst. 1,38 Mrd. US-Dollar Quartalsumsatz ist schließlich noch kein Endpunkt in diesem Megatrend-Markt.

Die Investitionsthese der Shopify-Aktie besitzt daher kurzfristig orientiert weiterhin Risiken und die Möglichkeit, dass selbst diese Bewertung noch ein wenig teuer ist. Wachstumsziele sind jetzt entscheidend. Aber langfristig orientiert hat sich an der starken Perspektive weiterhin nichts verändert.

Der Artikel Die Shopify-Aktie auf ein Jahr zu kaufen kann ein teurer Fehler sein ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Shopify. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Shopify und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $1,140 Call auf Shopify und Short January 2023 $1,160 Call auf Shopify.

Motley Fool Deutschland 2022