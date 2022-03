Shopify-Aktie: Wichtige Zusammenarbeit!

Überblick(NYSE:SHOP) hat mit Shippo zusammengearbeitet, um sein internes Versandtool in den europäischen Märkten verfügbar zu machen. Shippo ist eine führende Versandplattform für wachsende E-Commerce-Unternehmen. Europäische Shopify-Händler werden bald den Versand innerhalb der Plattform des kanadischen E-Commerce-Unternehmens verwalten. Shopify Shipping ist bereits in Großbritannien und Frankreich sowie in den USA, Kanada und Australien verfügbar. Kaz Nejatian, VP bei Shopify, sagte: „Unsere Partnerschaft mit Shippo ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!