Shopify-Aktie: Was bedeuten die Schritte in Russland & der Ukraine?!

Die Shopify-Aktie (WKN: A14TJP) ist wirklich tief gefallen. Bei zwischenzeitlich 480 Euro lag die Aktie so tief wie zuletzt kurz nach dem Corona-Crash im April des Jahres 2020. Ob das eine Rückkehr zu normaleren Bewertungsverhältnissen oder eine großartige Chance ist? Entscheide besser selbst.

Das Management von Shopify reagiert nun jedenfalls auf die aktuellen Ereignisse rund um Russland und die Ukraine. Für mich bedeutet das zunächst, dass die Verantwortlichen einerseits die richtigen Konsequenzen ziehen. Aber es geht auch um mehr. Blicken wir auf mögliche Auswirkungen und überhaupt auf gute Entscheidungen.

Shopify-Aktie: Russland-Aus, Ukraine-Support

Wie das Management von Shopify innerhalb dieser Woche gesagt hat, sei man geschockt über den Krieg in der Ukraine. Deshalb habe man sich entschlossen, zumindest temporär die eigenen Services in Russland und Belarus auszusetzen. Gleichzeitig werde man in der Ukraine für die eigenen Services keinerlei Gebühren verlangen. Das sei eine Möglichkeit, damit der Tech-Akteur zumindest einen kleinen Support in der Region anbieten könne.

Welche Auswirkungen das hat, ist natürlich eine entscheidende Frage. Erste US-Analysten der Fools sehen eher geringere Folgen. Womöglich ist das Geschäft weder in Russland noch Belarus signifikant für die Erfolgsgeschichte. Es handelt sich daher möglicherweise eher um ein politisches Signal in diese Richtung. Ohne Zweifel ist auch das ein richtiger Schritt in dieser Zeit. Andere US-Unternehmen wie zum Beispiel Coca-Cola, die zunächst ihr Geschäft aufrechterhalten wollten, haben den Zorn der Verbraucher zu spüren gekommen. Und haben dem öffentlichen Druck nachgegeben.

Trotzdem könnte auch mehr für Shopify dahinter stecken. Durch die kostenlosen Services auf zunächst unbestimmte Zeit in der Ukraine gibt es vielleicht die Möglichkeit, sich hier zu positionieren und ein wenig mehr zu etablieren. In einer hoffentlich baldigen Zeit nach dem Krieg kann das eine Chance offenbaren. Aber: Das kann auch eine Menge zu viel Interpretation von meiner Seite aus sein. Zudem sollten wir dem E-Commerce-Dienstleister nicht eine solche Absicht unterstellen.

Eher ein Zeichen!

Ich werte das Aus in Russland und den möglichen Support von Shopify in der Ukraine daher eher als Statement. Als Statement, dass man sich von der Seite der Aggressoren klar abgrenzt und sich mit der Gemeinschaft der Ukraine solidarisiert. Das ist es, was viele Unternehmen derzeit machen, um ihrerseits ihren Beitrag zu leisten. Und vielleicht auch ein wenig Druck aufzubauen in Richtung Russland.

Ob es irgendwelche spürbaren Auswirkungen gibt, das bleibt abzuwarten. Zumindest scheinen erste Analysten nicht sonderlich besorgt, auch wenn die Aktie zunächst eingeknickt ist. Trotzdem: Im Kern ist diese Wachstumsgeschichte auch ohne Russland und Belarus intakt.

Der Artikel Shopify-Aktie: Was bedeuten die Schritte in Russland & der Ukraine?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola und Shopify. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Shopify und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $1,140 Call auf Shopify und Short January 2023 $1,160 Call auf Shopify.

Motley Fool Deutschland 2022