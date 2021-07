Weitere Suchergebnisse zu "Shopify A":

Die Shopify-Aktie (WKN: A14TJP) stellt den E-Commerce inzwischen auf den Kopf. Und das mit einem ziemlich spannenden Ansatz. Schließlich ist es die Mission des Unternehmens, Onlinehändlern selbst auf die Sprünge zu helfen. Ganz einfach indem Shop-Lösungen und andere Mehrwertdienste im Sortiment dieses E-Commerce-Akteurs vorhanden sind.

Ohne Zweifel hat das zu einer der interessantesten Investitionsthesen der vergangenen Jahre geführt. Und zu einer erfolgreichen Investition für all diejenigen, die frühzeitig auf die Shopify-Aktie gesetzt haben. Wobei sich einige Investoren fragen: Wie viel Potenzial ist jetzt noch in dieser Aktie enthalten?

Eine hervorragende Frage! Jetzt gibt es für die Shopify-Aktie jedenfalls ein Kursziel von 1.700 US-Dollar. Riskieren wir einen Blick auf diese These. Sowie vor allem auf die Argumente, die in diesem Kontext geliefert werden.

Shopify-Aktie: Kursziel 1.700 US-Dollar?

Die Shopify-Aktie beschäftigt eine Menge Analysten und besitzt das eine oder andere Kursziel. Dass es jetzt eines in Höhe von 1.700 US-Dollar gibt, ist daher eigentlich gar nicht so verwunderlich. Vor allem wenn wir bedenken, dass die Aktie gegenwärtig bereits auf einem Aktienkurs von 1.538 US-Dollar notiert. Im Endeffekt hieße das lediglich 10,5 % weiteres Potenzial. Nicht viel, oder?

Wichtiger könnten daher die Argumente sein, die dem E-Commerce-Akteur den weiteren Weg ebnen. Der besagte Analyst, übrigens einer aus dem Hause RBC, spricht davon, dass das Management die richtigen strategischen Impulse setzt. Selbst wenn es jetzt kurzfristig keine neuen implementierten Services gegeben hat, so ist die Schaffung eines großartigen Ökosystems im Onlinehandel der Fokus, den das Management wählt.

Zugleich könnte die Shopify-Aktie einen adressierbaren Gesamtmarkt von 800 Mrd. US-Dollar besitzen, was langfristig orientiert das Wachstumspotenzial verdeutlichen könnte. Im Endeffekt ist auch hier bei dieser positiven Sichtweise sehr viel auf das langfristige Potenzial zurückzuführen.

Warum dann nur 1.700 US-Dollar?

Vielleicht fragst du dich jetzt: Warum traut der Analyst der Shopify-Aktie mit Blick auf diese starken Zahlen dann nur 1.700 US-Dollar zu? Eine gute Frage! Grundsätzlich sind 10,5 % zwar nicht viel und natürlich nicht die Welt. Meine These daher: Um vorsichtig zu sein und einen Mix aus der fundamentalen Bewertung und der langfristigen Chance zu wahren. Analysten blicken in der Regel schließlich nur zwölf Monate in die Zukunft.

Wie auch immer: Die Shopify-Aktie besitzt schon heute ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 47,7, was alles andere als preiswert ist. Jedoch langfristig orientiert und mit Blick auf den skizzierten Gesamtmarkt noch Potenzial hat. Eine Marktkapitalisierung von 191 Mrd. US-Dollar dürfte bei einem adressierbaren Gesamtmarkt von 800 Mrd. US-Dollar schließlich nicht das Ende der Fahnenstange sein.

Tatsächlich sind einige Analysten der Meinung, dass Shopify zu einem Gegengewicht für E-Commerce-Schwergewichte wie Amazon heranreifen kann. Wer diese Vision verfolgt, der sieht: Langfristig orientiert könnte das Potenzial wirklich noch gigantisch sein.

