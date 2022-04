Shopify Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

An der Börse Toronto notiert die Aktie Shopify am 29.04.2022, 13:07 Uhr, mit dem Kurs von 568.15 CAD. Die Aktie der Shopify wird dem Segment "Software und Dienstleistungen" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Shopify auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Shopify für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Shopify für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Shopify insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 129,18. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Shopify zahlt die Börse 129,18 Euro. Dies sind 67 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "IT-Dienstleistungen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 395,03. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Analysteneinschätzung: Shopify erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Shopify vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (1981,6 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 248,78 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 568,15 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Shopify erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.