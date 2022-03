Shopify-Aktie: Geht’s jetzt wieder bergauf?

Kaum ein Tech-Titel hat in den letzten Wochen eine so starke Kurskorrektur hinnehmen müssen wie die Shopify-Aktie. Das Papier des E-Commerce-Softwareanbieters verlor in den letzten vier Monaten in der Spitze fast 70 Prozent an Wert. Doch seit Wochenbeginn konnte sich die Shopify-Aktie wieder ein wenig erholen und ein Kursplus von knapp 20 Prozent verzeichnen. War sie zu tief gefallen?

Das spricht für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!