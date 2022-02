Shopify-Aktie: Es nimmt kein Ende!

Nach vernichtenden Zahlen sendete die sonst nur wenig beachtete Shopify-Aktie am Mittwoch an Beben an die Märkte aus. Um mehr als 16 Prozent verlor der Titel an Wert und zog gleichzeitig mehr oder weniger die gesamte E-Commerce-Branche mit in die Tiefe. Auch am Tag danach gab es keinerlei Anzeichen einer Erholung.

Stattdessen werteten die Anteile des Anbieters von Online-Shopping-Lösungen um weitere 11,8 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung