Shopify-Aktie: Das Debakel geht weiter!

Das Kursdebakel der Shopify-Aktie geht in die nächste Runde. Innerhalb der beiden letzten Tage hat die Aktie des Anbieters cloudbasierter Onlineshop-Systeme rund 27 Prozent an Wert eingebüßt. Inzwischen ist der Kurs der Shopify-Aktie unter die 600-Euro-Marke gerutscht und liegt damit in etwa auf dem Niveau vom Frühjahr 2020. Alle Kursgewinne der letzten anderthalb Jahre haben sich somit innerhalb weniger Wochen in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung