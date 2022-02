Shopify-Aktie: Buy the Dip, weil die Aktie günstig ist?!

Die Shopify-Aktie (WKN: A14TJP) hat im Rahmen der Quartalsberichtssaison einen weiteren Dämpfer erhalten. Bis zum Donnerstagmorgen brachen die Anteilsscheine auf 655 Euro ein. Bemerkenswert: Vorher notierte die Aktie zumindest noch über 800 Euro. Allerdings ist das Rekordhoch von 1.547 Euro längst in weite Ferne gerückt.

Sollten Foolishe Investoren die Shopify-Aktie denn jetzt kaufen, weil sie günstig ist? Dazu gibt es zwei Dinge, die man wissen sollte: Zum Ersten, dass die Aktie nicht wirklich preiswert ist, auch jetzt nicht. Sowie auch, dass die Wachstumsgeschichte zumindest temporär in eine schwächere Phase eintritt. Lass uns das ein wenig näher beleuchten.

Shopify-Aktie: Die Zahlen im Blick!

Grundsätzlich hat das Management der Shopify-Aktie weiterhin ein zumindest solides Wachstum im vierten Quartal abgeliefert. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 41 % auf 1,38 Mrd. US-Dollar. Bemerkenswert dabei: Die Merchant Solutions erreichten erstmalig innerhalb eines Quartals die Marke von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Das zeigt, wie stark dieser Geschäftsbereich wächst und wie wertvoll die Mehrwertlösungen für das Unternehmen sind. Immerhin schafften auch die Umsätze für die Shop-Lösungen ein Plus von 26 % auf 352 Mio. US-Dollar.

Wenn wir auf das Volumen blicken, so bleibt der größere Kosmos noch immer gigantisch. Im vierten Quartal kam der E-Commerce-Dienstleister auf ein Gross Merchandise Volume von 54,1 Mrd. US-Dollar, was einem Wachstum im Jahresvergleich von mehr als 12,9 Mrd. US-Dollar entsprochen hat. Auch das Payment Volume ist mit 27,7 Mrd. US-Dollar sehr hoch. Hier zeigt sich ein starkes Vorweihnachtsquartal. Wobei die Shopify-Aktie inzwischen zweifach profitiert: Durch die Verkäufe selbst und auch das Abwickeln des Zahlungsvolumens.

Mit einem bereinigten Nettoergebnis von 172,8 Mio. US-Dollar schrieb man zudem schwarze Zahlen, das entsprach einem Wert von 1,36 US-Dollar je Aktie. Unterm Strich lag das Ergebnis je Aktie nominell bei einem Verlust von 371,3 Mio. US-Dollar. Mit Liquidität und einem Cashberg von 7,7 Mrd. US-Dollar ist das natürlich durchaus verkraftbar.

Das, was die Shopify-Aktie belastet hat, ist der Ausblick in die Zukunft. Das Management spricht davon, dass es unter anderem durch ein Nachlassen der Pandemie zu einem langsameren Wachstum in der ersten Jahreshälfte kommen soll. Aber immerhin: Im vierten Quartal soll das Wachstum am stärksten sein. Ohne Zweifel ein sehr gemischtes Zahlenwerk.

Nicht günstig, aber …

Die Shopify-Aktie ist weiterhin nicht günstig. Bei einer Marktkapitalisierung von 91,5 Mrd. US-Dollar läge selbst auf Basis des vierten Quartals das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei ambitionierten 16,6. Ein Wert, der natürlich ein sehr deutliches zweistellige Umsatzwachstum benötigt. Sowie idealerweise ein profitables Wachstum.

Trotzdem geht das Management die richtigen Schritte und baut ein großartiges, einzigartiges und eigentlich profitables Ökosystem im E-Commerce auf. Insbesondere das gigantische Volumen und ein Kurs-GMV-Verhältnis von jetzt deutlich unter 1 könnten ein preiswerteres Bewertungsmaß skizzieren. Volatilität gehört zu dieser Wachstumsgeschichte trotzdem dazu, wie die vergangenen Wochen und Monate zeigen.

