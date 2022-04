Shopify-Aktie: Analysten skeptisch!

Die Aktien von Shopify, Inc. (NYSE:SHOP) haben seit Jahresbeginn rund 58% an Wert verloren. Ein Analyst von Piper Sandler sieht für das kanadische E-Commerce-Unternehmen für den Rest des Jahres ein zunehmendes Risiko. Der Shopify-Analyst Brent Bracelin behielt ein Overweight -Rating für die Shopify-Aktie bei, reduzierte aber das Kursziel von $900 auf $800, was ein Aufwärtspotenzial von 37,7% gegenüber dem letzten Schlusskurs bedeutet. Die… Hier weiterlesen