Shopify-Aktie: Die Aktien rutschen ab!

Shopify Inc (NYSE:SHOP) meldete für das erste Quartal FY22 ein Umsatzwachstum von 22% gegenüber dem Vorjahr auf 1,20 Mrd. $ und verfehlte damit die Konsensschätzung von 1,60 Mrd. $. Umsätze steigen stark an Die Umsätze im Bereich Subscription Solutions stiegen im Jahresvergleich um 8 % auf 344,8 Mio. US-Dollar, was in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass sich mehr Händler der Plattform angeschlossen… Hier weiterlesen