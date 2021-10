Shopify Aktie: Aktien kehren Verluste um, nachdem der Q3-Konsens verfehlt wurde!

Shopify Inc. (NYSE:SHOP) meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 21 ein Umsatzwachstum von 46 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,124 Milliarden US-Dollar und verfehlte damit den Konsens von 1,04 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz aus dem Bereich Subscription Solutions stieg im Jahresvergleich um 37 % auf 336,2 Mio. US-Dollar, was in erster Linie darauf zurückzuführen ist, dass sich mehr Händler der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung