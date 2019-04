Shopfloor 4.0: Die Antwort auf eine wandelbare Fertigung / Die Kooperation zwischen Fraunhofer IESE, NetApp und objective partner schafft Synergien zu Gunsten der Digitalisierung im Mittelstand (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "NetApp":

--------------------------------------------------------------Zum Newsletter anmeldenhttp://ots.de/sWeF0C--------------------------------------------------------------Weinheim (ots) -Als Antwort auf die aktuellen Herausforderungen von Industrie 4.0,mit denen sich der Mittelstand konfrontiert sieht, haben dasFraunhofer Institut für Experimentelles Software Engineering, NetAppund die objective partner AG auf der Hannover Messe ihre Kooperationgeschlossen. Mit Shopfloor 4.0. wurde ein Beratungsproduktgeschaffen, welches Antworten auf die neuen Anforderungen derFlexibilität in der Fertigung liefert.Die Kooperationspartner Fraunhofer IESE und NetApp erschaffendurch die Verknüpfungen ihrer Technologien mit der Beratungs- undImplementierungsexpertise der objective partner AG eine Synergie fürden Mittelstand, denn durch Standards von Shopfloor 4.0 werdenAntworten auf die Herausforderungen von Industrie 4.0 geliefert.Eine der größte Herausforderungen der Industrie 4.0, ist dieFlexibilisierung und Wandelbarkeit der Produktion. Die wesentlichsteVoraussetzung für diese Wandelbarkeit liegt dabei in derdurchgängigen Digitalisierung von Fertigungsprozessen, in denen eindigitaler Zwilling die Abbildung jedes Fertigungsschrittes inklusiveder dazugehörige Dokumentation gestattet. Mit den Ergebnissen lassensich Erkenntnisse gewinnen, die zu deutlich höherenQualitätsstandards in der Fertigung führen. So können die neugewonnenen Datenmodelle aus der Fertigung mit den Business-Daten auseinem ERP-System angereichert und analysiert werden. Durch die Artder Anreicherung von Fertigungsdaten ist es möglich, beispielsweiseLieferantenbewertungen neu zu betrachten.Neben dieser fertigungsbezogenen Sichtweise fordert Industrie 4.0aber auch die Durchgängigkeit von Prozessketten, welche bereits mitdem Auftrag oder sogar dem Angebot beginnen. Mit Shopfloor 4.0 kanndie komplette Wertschöpfungskette betrachtet werden - ohneMedienbruch sondern vollständig digitalisiert. Shopfloor 4.0 bietetdie Lösung, um den Shop-Floor mit den kaufmännischen undbetriebswirtschaftlichen Abläufen im Unternehmen zu koppeln, was eineEnd-to-End-Betrachtung erst möglich macht. Eine wesentlicheVorraussetzung für eine erfolgreiche Customer Journey.Die Grundlage von Shopfloor 4.0 stellt das Betriebssystem Basys4.0, das durch das Fraunhofer IESE mit 14 weiteren Partnernentwickelt wird und dessen Entwicklung seit 2016 vomBundesministerium für Bildung und Forschung (BMFM) gefördert wurde.Dieses Fundament wird durch passende Lösungskomponenten desDatenmanagementspezialisten in der Hybrid Cloud NetApp für denIT-Stack ergänzt. Zusammen mit der Konzeption und Umsetzung durch dieobjective partner AG ergibt sich daraus eine Referenzarchitektur, dieganz auf die Anforderungen der Industrie 4.0 zugeschnitten ist.Mehr Informationen über das Beratungsprodukt Shopfloor 4.0 findenSie unter: http://ots.de/m7A0doPressekontakt:Lea OttPublic Relations | Marketingobjective partner AGT 06201 3986-35E lea.ott@objective-partner.comW www.objective-partner.deOriginal-Content von: objective partner AG, übermittelt durch news aktuell