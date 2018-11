Shop oder Flop: Deutschlands erster aufklärender Webshop / In diesem Fakeshop können Verbaucher ihr Wissen testen

Köln (ots) - Weihnachten nähert sich mit großen Schritten unddamit auch die Hochphase des Online-Shoppings. Laut einer aktuellenUmfrage des Statistischen Bundesamtes gehen 71 Prozent derInternetnutzer gerne online auf Shoppingtour. Doch es ist Vorsichtgeboten, nicht jeder Online-Shop ist seriös. Trusted Shops machtjetzt den Test und lässt Verbraucher in einem eigens erstellten"Fakeshop" ausprobieren, ob sie in die Shopping-Falle getappt wären.Für Fakeshop-Experten, die bis zum 5. Dezember 2018 alle Merkmaleeines seriösen Online-Shops kennen, winken Gewinne.Verbraucher sehen sich häufig mit sehr gut umgesetzten Fakeshopskonfrontiert, die mit günstigen Preisen locken. "Wenn Markenartikelzum halben Preis angeboten werden oder Angebote zu schön sind um wahrzu sein - Finger weg!" mahnt Dr. Carsten Föhlisch, Leiter derRechtsabteilung bei Trusted Shops und Experte für Verbraucherrecht imOnline-Shopping. Aber nicht nur bei den Produktangeboten lauernFallen. "Wenn ich nur per Vorkasse zahlen kann, dann sollten alleAlarmglocken schrillen", ergänzt Föhlisch, "denn hier wartet oft eineböse Überraschung auf die Käufer."Damit Online-Shopper sicherer im Erkennen von unseriösenOnline-Shops werden, bietet Trusted Shops ab sofort einen eigenskonstruierten Fakeshop an. Unter www.shop-oder-flop.de könnenVerbraucher ihr Wissen testen und in Form eines Gewinnspiels zeigen,ob sie die Merkmale eines vertrauenswürdigen Online-Shops erkannthätten. Dr. Carsten Föhlisch erklärt die Spielregeln: "Wir habeneinen ganz normalen Webshop nachgestellt, in dem wir allerdingseinige Hürden eingebaut haben. Zeigen die Teilnehmer anhand von sechsFragen, an welchen Merkmalen man die Seriosität eines Online-Shopserkennt, können sie beispielsweise ein neues iPhone gewinnen." DieseChance bietet sich allen Teilnehmenden bis einschließlich 5. Dezember2018.Anhand dieser Kriterien lässt sich prüfen, ob es sich beimOnline-Shop um einen seriösen Anbieter handelt:1. Verdächtige AnbieterkennzeichnungDer Verkäufer sollte sofort und eindeutig identifiziert werdenkönnen. Sind die entsprechenden Angaben nur schwer oder gar nichtauffindbar, ist höchste Vorsicht geboten.2. Ungenügender DatenschutzSind die Aussagen zum Datenschutz lückenhaft oder fehlen sie ganz,verkauft der Website-Betreiber vielleicht Kundendaten weiter.3. Uneindeutige Preisangaben sowie Vorkasse ohneGeld-zurück-GarantieSämtliche Preisangaben sollten klar wiedergeben, dass dieMehrwertsteuer bereits enthalten ist und welche Versandkosteninklusive eventueller Zuschläge entstehen. Werden die Versandkostennicht genannt oder ist deren Bedeutung unklar, sind böseÜberraschungen vorprogrammiert. Eine Zahlung per Vorkasse solltedurch einen Käuferschutz abgesichert sein.4. Offen gehaltene LieferfristWird die bei einem Produkt genannte Lieferzeit durch eine Aussagewie "Lieferfristen sind unverbindlich" im Kleingedrucktenrelativiert, sollte man misstrauisch sein. Kann ein Produkt nichtsofort geliefert werden, muss die längere Lieferzeit direkt beimProdukt genannt sein.5. Unsichere DatenübertragungSeriöse Händler stellen eine verschlüsselte Übertragung der Datensicher, damit diese nicht abgefangen und missbraucht werden könnenund Kunden nicht gegen die Bedingungen ihrer Bank verstoßen. DasSchloss-Symbol im Browser zeigt an, dass die Übertragungverschlüsselt ist.6. Unrechtmäßige Beschränkung des WiderrufsBis auf wenige Ausnahmen können erworbene Waren innerhalb von 14Tagen zurückgegeben werden. Vorsicht ist geboten, wenn ein Händlerversucht, dieses Recht einzuschränken, indem er zum Beispiel nuroriginalverpackte Ware zurücknimmt oder Angebotsartikel von derRückgabe ausschließt.7. Tückisches im Kleingedruckten des WiderrufsVerbraucherunfreundlich und gesetzlich verboten: Manche Händlerversuchen über ihre AGB-Klauseln, Kunden unangemessen zubenachteiligen. Aussagen wie "Versand auf Gefahr des Käufers" oder"Transportschäden müssen sofort gemeldet werden" sind unzulässig undunwirksam.8. Schlechte BewertungenBei Händlern, die man selbst noch nicht kennt, kann eine kurzeInternetrecherche sinnvoll sein. Vielleicht gibt es Negativeinträgein Foren, die zu erhöhter Wachsamkeit mahnen.9. Check das Trusted Shops Gütesiegel im ShopBeim Klick auf das Siegel muss sich ein neues Fenster öffnen, dassogenannte Zertifikat. Dort erfährt man den Status des Siegels. Bittedarauf achten, dass die URL ("Internetadresse"), welche im Zertifikatangegeben ist, auch mit der des Shops übereinstimmt.10. Rückzahlungsanspruch bei Nicht-LieferungOpfer eines unseriösen Händlers haben gegen diesenRückzahlungsansprüche. Er muss den Kaufpreis erstatten und darüberhinaus sogar noch für entstandene Schäden aufkommen.