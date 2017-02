Shop.co sichert sich Seed-Finanzierung in Höhe von 6,25 Millionen Euro, um Online-Shopping zu erleichtern

Die Shop.co Browser-Erweiterung dient als Einkaufsassistent, mitdem Konsumenten bequemer in allen Online-Shops in den USA einkaufenkönnenSan Francisco (ots/PRNewswire) - Shop.co, dasTechnologie-Unternehmen, das den Nutzern ermöglicht, überalleinkaufen und an einem zentralen Punkt in einem Schritt bezahlen zukönnen ("Shop Anywhere, Checkout Here"), gab heute den Abschlussseiner Seed-Finanzierung in Höhe von 6,25 Millionen Euro bekannt,womit das Unternehmen derzeit mit 25 Millionen Euro bewertet ist. DieRunde wurde von verschiedenen Investoren geführt, darunter zweideutsche Banken (Sparkasse und NRW Bank), mehrere leitende Partnerund Berater der Boston Consulting Group, die Super-Business AngelsFabian Thylmann und Panya Putsathit sowie ein deutsches Family Officeund ein deutscher Vermögensverwalter für Profisportler."Wir haben in Shop.co, investiert, weil wir an das Team, an dasProdukt und an die Technologie glauben", erklärte Panya Putsathit."Das Produkt hat das Potenzial, zu einer der wenigen globalen'Must-have'-Dienstleistungen im E-Commerce zu werden, und dieinnovative Technologie ist ein echter Wettbewerbsvorteil in diesemMarkt."Die Runde bringt ein spannendes Jahr für Shop.co zum Abschluss,das mit einem Umzug in die USA und dem heiß erwarteten Alpha-Launchseines universellen Einkaufswagens und seines 1-Schritt-Check-Outsauf seine ersten Erfolge in Deutschland aufbaute. "Mit universellenEinkaufswagen wurde früher schon experimentiert", so Kimberly Cabot,Chief Product Officer bei Shop.co, "aber niemand war in der Lage, daszu liefern, was die Konsumentenwirklich suchen - einen Einkaufswagen,der tatsächlich mit jedem einzelnen Shop und jedem einzelnen Produktfunktioniert. Unsere Technologie macht das möglich".Über 15.000 Leute schlossen sich in den drei Wochen nachAnkündigung des Alpha-Launch der Warteliste an. "Verbraucher kaufenmehr als je zuvor online ein, und Shop.co bietet eine schlanke Lösungfür den gesamten Prozess", sagte Dieter Heuskel, ehemaliger LeiterBCG Germany. "Dieser Serviceschafft die Möglichkeit, Einkäufe querüber mehrere Onlineshops hinweg mit einem Gang zur Kasse zu erledigenund gibt kleineren, unabhängigen Einzelhändlern die Chance, in denWettbewerb einzusteigen. Wir sind begeistert, Teil dieser Vision zusein, die den Konsumenten die Macht zurück gibt.".GESCHICHTEJay Habib und Manuel Schoebel gründeten Shop.co mit dem Traum voneinem Online-Einkaufsassistenten, der den Menschen beimOnline-Shoppen von den lästigen Schritten für Registrierung, Loginund Check-Out befreit. Geboren wurde die Idee aus Habibsselbsterlebter Frustration beim Versuch, online mehrere Produkte inmehreren Shops zu kaufen. "Dieselben Daten immer und immer wiedereinzutippen schien mir völlig sinnlos und ging mir offen gesagt auchauf die Nerven." so Habib. Da er nirgendwo eine entsprechende Lösungfinden konnte, beschloss er kurzerhand, eine solche zu erfinden. DasUnternehmen expandierte, ein Jahr nach der Eröffnung seines deutschenBüros im Februar 2015, in die Vereinigten Staaten, um sich auf eineUS-Markteinführung vorzubereiten. Shop.co's Niederlassung in SanFrancisco, Kalifornien, konzentriert sich auf Produkt, Marketing undKundenzufriedenheit.PRODUKTEDie Shop.co Browser-Erweiterung verwendet innovative Technologien(Patente angemeldet), die es den Konsumenten in den USA ermöglicht,jedes Produkt aus jedem Onlineshop in einen universellenEinkaufswagen zu packen. Die Konsumenten sind damit in der Lage, dieRegistrierung sowie den Gang zur Kasse in mehreren Läden nun zentralund in einem Schritt durchzuführen und lästige Registrierungen,Anmeldungen und Check-Outs zu vermeiden. Die Shop.co-Erweiterungwendet bei einer Bestellung außerdem automatisch alle onlineverfügbaren Coupons an, sodass der Konsument nicht nur Zeit undNerven spart, sondern auch Geld. Im Gegensatz zu anderen Versucheneinen universellen Einkaufswagen zu entwickeln, benötigt Shop.cokeine Integration auf Händlerseite.Besuchen Sie uns auf press.shop.co (http://press.shop.co/) oderkontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder für einenVIP-Zugang.Pressekontakt:Natalie GarnettTelefon: (339) 674-6726E-Mail: pr@shop.coWeiterführende Dokumente:ShopCo Media Kit.pdfWeiterführendes Bildmaterial:image1.pngimage2.pngimage3.pngimage4.pngWeiterführende Links:Shop.co HomeShop.co PressWeiterführendes Videomaterial:http://www.youtube.com/watch?v=DIxLb9gJfhYDieser Inhalt wurde über den Verteilerdienst für Pressemitteilungenvon Newswire.com zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen findenSie unter: http://www.newswire.comOriginal-Content von: ShopCo Technologies, übermittelt durch news aktuell