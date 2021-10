Shop Usability Award 2021: Gravado ist nutzerfreundlichster Onlineshop im Geschenkebereich

Hannover (ots) -Mit dem Shop Usability Award 2021 erhält Gravado die wichtigste Auszeichnung im E-Commerce-Bereich. Der Geschenkeshop ist damit der erste Preisträger mit Shopware 6, der weltweit führenden Shop-Software.Gravado zählt zu den besten Onlineshops unter Hunderten. Weniger als ein Jahr nach seinem feierlichen Relaunch erhält der Onlineshop eine Auszeichnung für seine Benutzerfreundlichkeit. Am Freitag, 22. Oktober sind die Gewinner des 14. Shop Usability Awards (#SUA21) offiziell verkündet worden.Insgesamt 385 Shops haben sich für den bedeutendsten Preis der Branche beworben. Davon wurden 18 Onlineshops in verschiedenen Kategorien prämiert. Die LPZ GmbH aus Hannover, die Gravado betreibt, gewann den Award in der Kategorie "Accessoires, Geschenke & Lifestyle". In der Begründung würdigte die Jury vor allem das schlichte Design, die gute Usability und die Individualisierungsmöglichkeit, die Gravado - insbesondere in Form von Gravuren - anbietet.Damit ist Gravado der erste Onlineshop mit dem weltweit führenden E-Commerce-System Shopware 6, das mit dem Shop Usability Award (https://shop-usability-award.de/de) geehrt wird. Erst im November 2020 hatte die Seite gravado.de mit der neuen Software einen Relaunch gefeiert."Wir hatten einen langen Entwicklungsprozess, um Gravado zu dem modernen, flexiblen und nutzerfreundlichen Shop zu machen, der er jetzt ist", sagt Oliver Kühne, Chief Technical Officer (CTO) bei Gravado. "Deshalb freuen wir uns riesig über den Award und diese große Wertschätzung aus der Community."Die Vorauswahl und Nominierung wird von einer ca. 6.000 Mitglieder umfassenden Experten-Community vorgenommen, die aus UX-Designern, E-Commerce-Spezialisten und Marketingprofis besteht. Über die Preisträger entscheidet abschließend eine Jury. Vergeben wird der Preis jährlich von der UXme GmbH.Gravado-Geschäftsführer Dr. Sascha Langner zur Auszeichnung: "Es ist eine absolute Ehre, den prestigeträchtigsten Award gewonnen zu haben, den man in unserem Metier gewinnen kann." Der Award sei laut Langner eine wichtige Bestätigung, dass sich Kundinnen und Kunden bei Gravado gut aufgehoben fühlen:"Nichts ist abschreckender als ein komplizierter, irreführender Shop. Deshalb sollte unsere Nutzeroberfläche überall vermitteln, dass eine Bestellung schnell, einfach und ohne Fehler oder Irritation klappt. Dass User bei uns für den Personalisierungswunsch ein Textfeld ausfüllen müssen, kann eine zusätzliche Hürde sein. Das macht uns als Preisträger umso mehr stolz."Pressekontakt:presse@lpz-gmbh.deOriginal-Content von: LPZ Handelsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell