Shop Direct schützt die Kunden als erster europäischer Händler mit Pindrops Lösung zur Bekämpfung von Telefonbetrug

London (ots) - Pindrop, der Pionier für Sicherheit undAuthentifizierung bei der Sprachkommunikation, teilte heute mit, dassShop Direct als erster europäischer Online-Händler die PindropPhoneprinting[TM]-Technologie einführt, um seine vier MillionenKunden noch besser vor Betrügern zu schützen. Shop Direct betreibtOnline-Kaufhäuser wie Very.co.uk und Littlewoods.com.Shop Direct durchläuft derzeit eine wichtige Transformation. Bis2015 hatte Shop Direct pro Jahr bis zu 25 Millionen Katalogeversandt. 2015 wurde die Katalogproduktion eingestellt, und dasUnternehmen wandelte sich zum reinen Online-Händler mitMobile-First-Strategie. Mittlerweile ist Shop Direct Großbritannienszweitgrößter reiner Digital-Händler. Kundenanfragen werden vonCallcenter-Mitarbeitern beantwortet, die die Kunden auch bei derVerwaltung ihrer Kreditkonten unterstützen.Die Technologie von Pindrop wird die Callcenter-Mitarbeiter in dieLage versetzen, die Zeit bis zur Authentifizierung weiter zuverkürzen, damit das Unternehmen seine Kunden noch effizienterbedienen kann.Die patentierte Pindrop Phoneprinting[TM]-Technologie erzeugteinen "Audio-Fingerabdruck" jedes Anrufs. Dazu analysiert sie mehrals 1.380 verschiedene Anrufmerkmale wie Stimme, Ort,Hintergrundgeräusche, Nummernhistorie und Anruftyp. Die Technologiezeigt ungewöhnliche Aktivitäten auf, ermittelt potenzielle Fälle vonBetrug und schreckt Telefonbetrüger ab. Sie vereitelt Betrugsmethodenwie Call ID Spoofing (ein Anruf, bei dem vorgetäuscht wird, dass ervon einem anderen Telefon oder Ort als dem tatsächlichen kommt),Stimmverfremdung (ein Betrüger verändert mit technischen Mittelnseine Stimme) und Social Engineering (Opfer werden dazu gebracht,vertrauliche Informationen preiszugeben, die sich die Betrüger dannzunutze machen können), ohne dass die Kunden zusätzlicheInformationen liefern müssen.Der Abschluss der Partnerschaft folgt auf Shop Directs sechstesRekord-Weihnachtsgeschäft in Folge. Shop Direct hatte denKonzernumsatz in den sieben Wochen bis einschließlich 22. Dezember2017 um 6,3 % im Jahresvergleich erhöht. Dazu trug insbesondere eineSteigerung um 16,8 % gegenüber dem Vorjahr bei der Marke Very bei.Laut Untersuchungen von Pindrop®Labs stammt einer von 491 Anrufenin einem Händler-Kundencenter von einem Betrüger. Viele Lösungen zurBetrugserkennung und Authentifizierung sind jedoch der Aufgabe nichtgewachsen, aggressive Betrüger abzuwehren. Shop Directs Partnerschaftmit Pindrop und Aeriandi - einem Anbieter von Lösungen fürSprachsicherheit - wird den Kunden am Telefon Multi-Faktor-Schutzbieten. Die Technologie von Pindrop hat Shop Direct bereits geholfen,seine Erkennungsrate bei Telefonbetrug zu erhöhen.Mehr über Pindrops Lösungen für Betrugsbekämpfung undAuthentifizierung erfahren Sie unter www.pindrop.com/solutions/