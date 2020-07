Shop Apotheke peilt für 2020 noch stärkeres Wachstum an

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

VENLO (dpa-AFX) - Nach einem starken zweiten Quartal stellt der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke seinen Aktionären ein besseres Jahresergebnis in Aussicht.



Der SDax -Konzern rechnet jetzt für 2020 mit einem Umsatzwachstum von mindestens 30 Prozent, teilte er am Donnerstagabend mit. Vorher standen mindestens 20 Prozent auf dem Zettel. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) peilt das Unternehmen jetzt bereinigt eine Umsatzmarge von 1 bis 2 Prozent an. Vorher wurde lediglich ein positives bereinigtes Ebitda in Aussicht gestellt.

Der Aktienkurs legte in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate leicht zu, notierte zuletzt aber 1,4 Prozent tiefer als zum Schluss des Xetra-Hauptgeschäfts.

Das Unternehmen begründete den Optimismus damit, dass sich mit dem schon bekannten kräftigen Umsatzanstieg im zweiten Quartal auch die Ergebniskennzahlen "deutlich verbessert" hätten. Außerdem gebe es eine "insgesamt leicht verbesserte Visibilität" für das Jahr./fba/he