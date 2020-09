Shop Apotheke Europe: Der Konter der Bullen ist fast am Ziel

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

Die Aktie der Shop Apotheke Europe N.V. erreichte am 24. August bei 166,40 Euro ein neues Hoch. Anschließend ging der Kurs in eine Korrektur über. Sie verlief in den ersten Septembertagen sehr steil und konnte von den Bullen erst knapp unterhalb des 50-Tagedurchschnitts gestoppt werden.

Nach einem Tief bei 117,00 Euro, das am 8. September ausgebildet wurde, stieg der Kurs wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung