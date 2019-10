Shop Apotheke Europe: Geschäftszahlen können sich sehen lassen

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Bereits heute früh um 7:00 Uhr veröffentlichte Shop Apotheke Europe (WKN: A2AR94) seine aktuellen vorläufigen Neunmonatszahlen. Demnach erzielte der Konzern in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2019 einen Gesamtumsatz in Höhe von 509 Mio. Euro, was einer Steigerung um +31% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dabei wuchs der Umsatz in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) nur um +26,3%, wohingegen er ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung