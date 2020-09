Shop Apotheke Europe: Die Blase ist angestochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

Was hoch steigt, kann auch schnell wieder tief fallen. In der Regel wird diese alte Börsenweisheit von den Anlegern bis zum letzten Moment ignoriert. Danach geht es allerdings sehr oftmals sehr schnell. Eine derartige Erfahrung machen seit Anfang des Monats die in der Shop Apotheke Europe N.V. investierten Anleger. Der steile Aufwärtstrend der letzten Monate hat am 24. August bei 166,40 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



