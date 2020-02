Shop Apotheke Europe: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

Shop Apotheke Europe weist am 01.02.2020, 01:00 Uhr einen Kurs von 45.7 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter "Internet Einzelhandel" geführt.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shop Apotheke Europe. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 6 "Buy"-Signale (bei 0 "Sell"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Shop Apotheke Europe für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Shop Apotheke Europe für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Shop Apotheke Europe insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Shop Apotheke Europe-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 36,69 EUR. Der letzte Schlusskurs (45,65 EUR) weicht somit +24,42 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (42,39 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,69 Prozent), somit erhält die Shop Apotheke Europe-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Shop Apotheke Europe-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.