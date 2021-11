Shop Apotheke Europe Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

An der Börse Xetra notiert die Aktie Shop Apotheke Europe am 29.10.2021, 11:42 Uhr, mit dem Kurs von 131.07 EUR. Die Aktie der Shop Apotheke Europe wird dem Segment "Internet Einzelhandel" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Shop Apotheke Europe als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 6 Buy, 4 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Shop Apotheke Europe vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 205,64 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 52,32 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 135 EUR beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Shop Apotheke Europe auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Shop Apotheke Europe in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen neun konkret berechnete Signale zur Verfügung (7 "Sell", 2 "Buy"), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Sell" Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Shop Apotheke Europe hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,09 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Shop Apotheke Europe damit 18,42 Prozent unter dem Durchschnitt (9,33 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 12,29 Prozent. Shop Apotheke Europe liegt aktuell 21,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".