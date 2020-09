Shop Apotheke Europe-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

Die Aktie der Shop Apotheke Europe befindet sich seit August 2019 in einem Aufwärtstrend, der in der zweiten März-Hälfte – nach dem Corona-Crash – noch einmal deutlich an Dynamik hinzugewonnen hat. Als Internetapotheke ist das Unternehmen einer der großen Profiteure der Pandemie. Im abgelaufenen Quartal wurden Umsatz und Profitabilität deutlich gesteigert und in der Folge die Gesamtjahresprognose angehoben. Der rasante Kursanstieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



