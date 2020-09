Shop Apotheke Aktie: Unterstützung hat gehalten!

Shop Apotheke Aktie: Der Unterstützungsbereich von 120,00 Euro konnte den Bären Stand halten. So ist der Aktienkurs in den letzten Handelstagen abermals bis auf 148,20 Euro angezogen. Das Augusthoch von 166,40 Euro ist damit allerdings noch nicht überwunden. Solange das der Fall ist, besteht die Gefahr, dass es nochmals in die Zone um 120,00 Euro abwärts geht. Auch ein Durchbrechen des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



