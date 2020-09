Shop Apotheke-Aktie: Alles einsteigen?

Die Corona-Pandemie kam für Shop Apotheke Europe fast wie gerufen. Nachdem die Aktie des Unternehmens über Jahre in einem Seitwärtstrend gefangen war, ging es ab dem Frühjahr 2020 in großen Schritten aufwärts. Die Kurse konnten sich in wenigen Monaten mehr als verdoppeln und es machte sich eine regelrechte Goldgräberstimmung unter den Marktteilnehmern breit. Zuletzt kam es zwar zu einer spürbaren Korrektur. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung