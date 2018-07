Mainz (ots) -Sommerzeit ist "Shooting Stars"-Zeit. In diesem Jahr präsentiertdas ZDF die Reihe "Shooting Stars - Junges Kino im Zweiten" abDienstag, 17. Juli 2018, kompakt in einer Woche im ZDF-Programm undin der ZDFmediathek. Dabei punkten die vier Erstausstrahlungen derZDF-Nachwuchsredaktion Das kleine Fernsehspiel mit einer Vielfalt anGenres. Los geht es am Dienstag, 17. Juli 2018, 23.15 Uhr, mit dersatirischen Komödie "Outside the Box". In dem Film von RegisseurPhilip Koch, der zusammen mit Anna Katrin Schneider auch das Drehbuchschrieb, spielen Volker Bruch, Vicky Krieps, Stefan Konarske, SaschaAlexander Gersak, Lavinia Wilson, Samuel Finzi, Hanns Zischler undandere.Schluss mit Bückling: Frederick Schopner (Volker Bruch) hat dieNase voll davon, dass seine Kollegen, Michel Grandier (StefanKonarske), Yvonne von Geseke (Vicky Krieps) und Marco Kretsch (SaschaAlexander Gersak), die Lorbeeren für seine Ideen einheimsen. Beimanstehenden Outdoor-Firmenevent will er den drei abgehobenen Egomanenendlich eine Lektion in Sachen "High Performance" erteilen. DochTeamoptimierung im Hochseilgarten war gestern. PR-Managerin VanessaKramer (Lavinia Wilson) möchte einen Presse-Coup landen: Sie lässtals Teamevent eine Geiselnahme von abgehalfterten Schauspielerninszenieren. Mal sehen, wer von den vier Beratern am bestenperformed. Doch die beiden Spaghetti-Western-Darsteller, die dieEntführer geben sollen, wollen ihre Gage mit echtem Lösegeldaufbessern - mit scharfen Waffen. Während Vanessa alles daran setzt,die Panne vor ihrem Chef Bruno Bickstein (Hanns Zischler), ihremKollegen Peter Kraußmann (Samuel Finzi) und den anwesendenMedienvertretern zu vertuschen, haben die Geiselnehmer mit ganzanderen Problemen zu kämpfen: Wie machen sie den selbstverliebtenManagern klar, dass sie sich nicht länger in einem Rollenspielbefinden?Die weiteren Filme der Reihe "Shooting Stars - Junges Kino imZweiten" sind: "Die letzte Sau" (Mittwoch, 18. Juli 2018, 23.45 Uhr),"Die Hände meiner Mutter" (Donnerstag, 19. Juli 2018, 23.00 Uhr) und"Somewhere in Tonga" (Montag, 23. Juli 2018, 0.15 Uhr).Alle Filme der "Shooting Stars"-Reihe stehen ab Dienstag, 17. Juli2018, 30 Tage lang in der ZDFmediathek bereit.https://presseportal.zdf.de/pm/shooting-stars-1/https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/shootingstarsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell