Shooting mit Barbara Meier in Kalifornien für Skechers Marketingkommunikation 2017 (FOTO)

Dietzenbach (ots) -Barbara Meier, Model, Schauspielerin und Germany's Next TopmodelSiegern 2007, bleibt auch 2017 weiterhin das deutsche Gesicht fürSkechers. Ende Februar fand das Shooting für die diesjährigeMarketingkommunikation im Skechers Hauptsitz in Manhattan Beach,Kalifornien statt. Dort wurden Aufnahmen zur Nutzung für verschiedeneMarketingaktivitäten produziert, denn in diesem Jahr sind vielseitigeund spannende Projekte mit Barbara in Planung, die im Laufe desJahres noch kommuniziert werden.Barbara Meier und Skechers arbeiten schon das vierte Jahr in Folgezusammen. Für beide steht die Kommunikation von Fitness und Bewegungim Vordergrund. "Skechers und ich passen sehr gut zusammen. Die Markeverkörpert genau meine Einstellung zum Leben. Sport muss nicht ätzendsein, sondern kann auch Spaß machen", kommentiert Barbara. BeimShooting in Kalifornien sind Behind the Scene Bilder, sowie ein BTSVideo entstanden, die erste Einblicke verraten.Behind the Scene Bildmaterial finden Sie hier:https://we.tl/9Xh18w7xsIDas Behind the Scene Video finden Sie hier:https://www.youtube.com/watch?v=NM8yyyNL4vU