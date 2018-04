Shire: Was für eine Bewegung…

Weitere Suchergebnisse zu "Shire":

Shire dürfte in Deutschland auch unter Spezialisten weitgehend unbekannt sein. Dennoch ist die Aktie reizvoll, meinen charttechnische Analysten. Denn der Konzern aus dem Bereich Pharma/Kosmetik/Gesundheit hat in den vergangenen Jahren aus langfristiger charttechnischer Sicht eine massive Kursbewegung vollzogen, die in jeder Weise Chancen und Risiken eröffnet. Dabei sind die Kurse bis 2015 massiv auf das Hoch bei 243 Euro geklettert, um ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.