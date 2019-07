Shirble Department Store Holdings China LtdWirklich, ?

Der Shirble Department Store Holdings China Ltd-Kurs wird am 26.07.2019, 09:15 Uhr mit 0.97 HKD festgestellt.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Shirble Department Store Holdings China Ltd entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Shirble Department Store Holdings China Ltd führt bei einem Niveau von 33,33 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 77,14 ein Indikator für eine "Sell"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Shirble Department Store Holdings China Ltd damit 36,43 Prozent über dem Durchschnitt (-5,38 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt -4,67 Prozent. Shirble Department Store Holdings China Ltd liegt aktuell 35,71 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Shirble Department Store Holdings China Ltd beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,13 Prozent und liegt mit 1,36 Prozent über dem Mittelwert (0,77) für diese Aktie. Shirble Department Store Holdings China Ltd bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.