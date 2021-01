Shipageddon abgewendet: Feiertage gut überstanden!

Die Weihnachtspaketzustellungssaison mag nicht perfekt verlaufen sein, aber das von vielen befürchtete “Shipageddon” ist nicht eingetreten.

Dank an Paket-Dienstleister

Ein Großteil davon war der Leistung der Paketdienstleister zu verdanken, deren Vorbereitung auf ein Albtraumszenario in der Hochsaison sich in soliden, pünktlichen Zustellungsergebnissen unter schwierigen Umständen auszahlte. UPS Inc. (NYSE:UPS) lieferte während eines fünfwöchigen Zyklus, der von der Beratungsfirma ShipMatrix verfolgt wurde, 96,7 % ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung