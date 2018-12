Shinvest: Aktienanalyse vom 06.12.2018: Bitte nicht vergessen!

Der Shinvest-Schlusskurs wurde am 05.12.2018 an der Heimatbörse Singapore mit 0,75 SGD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Industriemaschinen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Shinvest auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Derzeit schüttet Shinvest höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Electrical Equipment. Der Unterschied beträgt 2,04 Prozentpunkte (4 % gegenüber 1,96 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,35 und liegt mit 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Electrical Equipment) von 133,84. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Shinvest auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shinvest. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.