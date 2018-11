Shineco: Aktienanalyse vom 05.11.2018: Es wird immer turbulenter!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shineco, die im Segment "Persönliche Produkte" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 02.11.2018 an ihrer Heimatbörse NASDAQ CM mit 1,02 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Shineco auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Die Shineco ist mit einem Kurs von 1,02 USD inzwischen +9,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -31,54 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Shineco liegt mit einem Wert von 1,19 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 97 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Biotech & Pharma" von 35,54. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Shineco erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -75,18 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Biotech & Pharma"-Branche sind im Durchschnitt um 15,98 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -91,16 Prozent im Branchenvergleich für Shineco bedeutet. Der "Health Care"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,79 Prozent im letzten Jahr. Shineco lag 82,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.