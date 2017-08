Shimao Qianhai Center erstmals auf großer Werbetafel am Times Square in New York zu sehen

Sehenswerter Wolkenkratzerkomplex auf Liste der beeindruckendstenImmobilienprojekte der WeltNew York (ots/PRNewswire) - Das Shimao Qianhai Center, einbedeutendes Wahrzeichen der chinesischen Stadt Shenzhen, wird am 15.August 2017 erstmals auf der großen Werbetafel am Times Square in NewYork zu sehen sein. Zeitgleich werden Werbekampagnen für denWolkenkratzerkomplex in den chinesischen Städten Peking, Shanghai,Shenzhen und Guangzhou starten. Mit diesen zeitgleichen Aktionen fürdas Shimao Qianhai Center in fünf Städten soll nicht nur dieinternationale Expansion kundgegeben, sondern auch die Stärke und derStolz des Immobilienprojekts an sich vermittelt und Chinas Positionals führende Wirtschaftsmacht auf internationaler Ebene verdeutlichtwerden.Im Rahmen der neuen Seidenstraße - dem Programm der chinesischenRegierung zum Aufbau von Handelsrouten entlang der alten Seidenstraße- wurde die Entwicklung im Ballungsraum Guangdong-Hong Kong-MacaoGreater Bay Area gemäß der nationalen Strategie zurWirtschaftsentwicklung vorangetrieben, wobei diese Strategieweitreichende Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft undWeltwirtschaft haben wird. Als 60-Milliarden-USD-Investition wirdQianhai ein Anker und Kernelement der Wirtschaftsregion bilden.Das weithin sichtbare Wahrzeichen in der Kernregion von QianhaiMawan, Shenzhen, ist ein gemeinsames Projekt von fünf bekanntenArchitekturfirmen von internationalem Rang: Gensler, Aecom, WoodsBagot, ARUP und Foster. Die auffällige Doppelhelix-Form besteht auseiner Kernstruktur mit 45 Grad Drehung, die einmaligen,ungewöhnlichen Konstruktionsideen kommen sowohl im Inneren als auchim Äußeren des Gebäudes zum Tragen und die Wände können nach Bedarfwie Vorhänge hochgezogen werden. Dieses Projekt folgt als weitererMeilenstein auf das Fünf-Sterne-Hotel Shanghai Shimao Co., Ltd., dasbewusst in der Mitte eines tiefen Steinbruchs gebaut wurde, um somitdie zunehmende Stärke Chinas auf globaler Ebene zu verdeutlichen.Der 300 m hohe Wolkenkratzer Shimao Qianhai Center wird an dereinen Seite von Bergen und an der anderen Seite vom Meer umrahmt.Nutzer dieses Gebäudekomplexes genießen 10.000 Meter lange,unverbaute Blicke auf Städte wie Hongkong und Shenzhen. Es ist dasderzeit einzige Gebäude in Shenzhen, das Büroflächen in einemWolkenkratzer verkauft. Von diesen Flächen werden momentan 15 selteneDacheinheiten angeboten.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/545154/Shimao_Qianhai_Center.jpgFoto - http://mma.prnewswire.com/media/545155/Mega_Project_Shimao_Qianhai_Center.jpgPressekontakt:Suyan Cui+86-134-6679-36661209962339@qq.comOriginal-Content von: Qianhai Shimao Development (Shenzhen) Co. Ltd, übermittelt durch news aktuell