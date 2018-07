Shimao Property: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Shimao Property-Schlusskurs wurde am 23.07.2018 an der Heimatbörse Hong Kong mit 21,85 HKD festgestellt.Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Shimao Property entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Shimao Property weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,44 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Real Estate") von 4,05 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,4 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

