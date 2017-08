Shikun & Binui reicht Offerte für die Kontrollbeteiligung an ADO (ADO TA) ein; nach Abschluss erwartet das Unternehmen einen Bilanzgewinn von 300 bis 380 Millionen NIS

Airport City, Israel (ots/PRNewswire) -ADO ist ein aktiver Mitspieler in Berlins Wohnimmobilienmarkt undbesitzt insgesamt 20.000 Mietwohnungen und andere Immobilien in derStadt. Shikun & Binui sieht ADO als strategisches Kapital und diesenAnteilskauf als Umsetzung seiner Entscheidung, dieeinkommensgenerierenden Vermögenswerte des Unternehmens zu erweitern.Shikun & Binui Ltd. (TASE: SKBN.TA), ein weltweit vertretenesBau-, Infrastruktur- und Immobilienunternehmen und bereitsAnteilseigner von 40,15 % an ADO, reichte eine Offerte für den Kaufweiterer 10 % der Anteile an diesem Unternehmen ein. Nacherfolgreichem Abschluss der Offerte besitzt das Unternehmen dieKontrollbeteiligung an ADO und wird mit der Konsolidierung seinerFinanzergebnisse beginnen.Nach vollständigem Abschluss der Offerte erwartet Shikun & Binuieinen Nettogewinn von ca. 300 bis 380 Millionen NIS in dieser Phase.Zusätzlich rechnet das Unternehmen in Anschluss an die Konsolidierungvon ADO in seinen Finanzergebnissen mit einem Anstieg seinerGesamtbilanz um ca. 11 Milliarden NIS.Moshe Lahmani, Chairman von Shikun & Binui, sagt zu dieserTransaktion: "ADO erweitert seine Aktivitäten in Berlin schon seitmehr als zehn Jahren - ein Zeitraum, in dem sich Berlin zu einerflorierenden und wachstumsstarken Stadt entwickelt hat. Unddementsprechend ist auch die Nachfrage nach Mietwohnungenangestiegen. Unserer Meinung nach unterstützen die starkenMakroindikatoren der Stadt weiteres Wachstum in unserer Branche, waserst kürzlich durch ADOs erfolgreiche Anleiheemission in Deutschlandbewiesen wurde, die das Vertrauen des lokalen Markts in dieAussichten von ADO und den Marktwertanstieg zeigt, den ADO in derersten Hälfte des Jahres 2017 für seine Immobilien verzeichnet hat.Wir sehen ADO als strategische Kapitalanlage, und diese Akquisitionist für uns die praktische Umsetzung der strategischen Entscheidungzur Expansion unseres Portfolios von einkommensgenerierendenVermögenswerten."Yaron Karisi, CEO von Shikun & Binui's CEO, fügt hinzu: "Im Laufeder letzten Jahre hat ADO eine einzigartige, stabile und hochwertigeBetriebsplattform aufgebaut, die eine weitere Expansion seinerAktivitäten in Berlin unterstützen kann. Mithilfe der kürzlicherfolgreich abgeschlossenen Anleiheemission über 400 Millionen EURwird ADO in der Lage sein, weitere zu seinen strategischen Zielenpassende Anlagen zu erwerben. Wir sind überzeugt, dass ADO auf Jahrehinaus einer der Hauptakteure auf diesem Markt sein wird."ADO, dessen Aktien an der Börse von Tel Aviv unter dem Symbol ADOTA gehandelt werden, ist der Mehrheitseigner von ADO Properties, einin Berlin ansässiges Unternehmen, dem mehr als 20.000 Mietwohnungenund andere Immobilien in der Stadt gehören.Informationen zur the Shikun & Binui GroupShikun & Binui Group ist ein weltweit vertretenes Bau- undInfrastrukturunternehmen, das in Israel und international in siebenSegmenten operiert: 1) Infrastruktur- und Bau-Aufträge außerhalb vonIsrael, 2) Infrastruktur- und Bau-Aufträge in Israel, 3)Immobilienentwicklung in Israel, 4) Immobilienentwicklung außerhalbvon Israel, 5) erneuerbare Energie und 6) Konzessionen. Die Gruppebefasst sich schwerpunktmäßig mit hochkomplexen Projekten im Auftragvon Privatunternehmen wie auch der öffentlichen Hand, wobeiNachhaltigkeit im Mittelpunkt steht. Diese Ankündigungenthält Prognosen, Bewertungen, Schätzungen und andere Informationen,die sich auf das Unternehmen, seine Tochtergesellschaften oder andereParteien oder auf künftige Ereignisse und Angelegenheiten beziehen,deren Realisierungsumfang nicht sicher ist und nicht derausschließlichen Kontrolle des Unternehmens unterliegt(zukunftsbezogene Informationen gemäß der Definition imWertpapierrecht von 1968). Die wichtigsten Fakten und Daten, aufdenen diese Information beruhen, beziehen sich unter anderem auf denaktuellen Status des Unternehmens und seiner Geschäfte, auf denaktuellen Status der Betriebssegmente, in denen das Unternehmen inseinen Betriebsbereichen tätig ist, sowie auf andere makroökonomischeFakten und Daten, die dem Unternehmen zum Erstellungszeitpunkt dieserPräsentation bekannt waren.Es versteht sich, dass zukunftsbezogene Informationen keine Faktendarstellen und ausschließlich auf subjektiven Bewertungen beruhen.Zukunftsbezogene Informationen sind ungewiss und entziehen sich zumgrößten Teil der Kontrolle des Unternehmens. Die Realisierung bzw.mangelnde Realisierung zukunftsbezogener Informationen wird unteranderem von den Risikofaktoren beeinflusst, die den Betrieb desUnternehmens charakterisieren, sowie von Entwicklungen in derallgemeinen Umgebung und externen Faktoren, die sich auf den Betriebdes Unternehmens auswirken. 