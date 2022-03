Shift4 Payments Aktie: Aktien steigen durch diese Aufnahme!

DA Davidson-Analyst Christopher Brendler hat die Coverage von Shift4 Payments Inc (NYSE:FOUR) mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von $70 (39,8% Aufwärtspotenzial) aufgenommen. Der Stimmungsumschwung an den Märkten angesichts der Fed und der geopolitischen Unsicherheit hat laut Brendler „seltene Kaufgelegenheiten“ in „überzeugenden“ Wachstumsunternehmen geschaffen. Shift4 Payments gehört zu den von ihm bevorzugten Zahlungsplattformen, die vom Aufschwung profitieren und eine „erstaunliche Wachstumsstory“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



